استقبال مهيب لضابط سعودي فقد ساقه في الحد الجنوبي (فيديو)

حظي ضابط سعودي فقد ساقه في حرب اليمن، باستقبال مهيب خلال عودته من رحلة علاج طويلة، وانهالت عليه الإشادات وعبارات الإعجاب في مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف مناطق المملكة.

وأصيب الملازم علي سالم القحطاني، وهو ضابط مشاة في اللواء الرابع عشر من القوات المسلحة السعودية، خلال إحدى المعارك التي تخوضها صنوف مختلفة من القوات السعودية ضد ميليشيات الحوثيين في اليمن، ليفقد إحدى ساقيه ويغادر ساحة المعركة نحو رحلة علاج طويلة خارج البلاد.

وبعد مضي نحو عامين على علاج القحطاني، عاد من ألمانيا بساق صناعية ليجد أمامه عددًا من زملائه الذين حضروا إلى مطار مدينة تبوك شمال البلاد لاستقباله هناك بشكل رسمي.

ووقف القحطاني في صالة المطار عندما رأى زملاءه أمامه، تاركًا مسافةً بينه وبينهم في تقليد عسكري معروف، ليبدأ أحدهم وهو ضابط أيضًا، بأداء التحية العسكرية للضابط المصاب والترحيب به بحفاوة قبل وضع طوق من الورد في عنقه.

أصيب بلغم، بترت ساقة، وهو في ميدان البطولة والشرف يذود عن حياض الوطن امرت الدولة اعزها الله بعلاجه في المانيا وتم تركيب طرف صناعي له وها هو بعد سنتين بطل اللواء الرابع عشر، بطل #تبوك ، بطل الوطن الملازم/ علي القحطاني، يعود للوطن بكل شموخ سليما معافا بفضل الله ثم حكومتنا الرشيدة pic.twitter.com/jXElq0PN8J — فهد الرشيدي (@tabuk_1) February 3, 2019

ولم يكن الوفد العسكري هو الوحيد الذي استقبل القحطاني في المطار، بل شارك أقارب وأصدقاء آخرون في استقبال ضابط المشاة، ولقيت قصة إصابته وعلاجه وعودته لمدينته تفاعلًا كبيرًا من مختلف شرائح المجتمع السعودي.

الحمدلله على عوده الزميل والصديق البطل الملازم على سالم القحطانى بطل الحد الجنوبى pic.twitter.com/1JqctBTMZy — faleh.alshammrry????????M B S (@krrk3335) February 4, 2019

وظهر القحطاني بعزيمة قوية بعد عودته من رحلة العلاج، وأثنى على بلاده وقادتها ومدينته، دون أن يكشف عن تفاصيل وضعه الصحي بعد تركيب طرف صناعي له بدلًا من ساقه التي فقدها.

وتنوعت عبارات الإشادة بالقحطاني وتم تداول صور ومقاطع فيديو له في عدد كبير من سيل التدوينات في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات لمزيد من الاهتمام والتكريم لمصابي القوات المسلحة.

احد الأبطال بالحدالجنوبي يتم استقباله بمطارتبوك بعد رحلتة العلاجية بالخارج هذولا الي يستحقون التكريم والاستقبال والتحية والاحترام لكل ابطالنا بالحد الجنوبي الحمد لله علي السلامة شكرا سناب تبوك ???????? pic.twitter.com/OxqMquPhfL — ﮼سالم ﮼آل ﮼سحمان (@SalemAlSehman) February 4, 2019

احد الأبطال بالحدالجنوبي يتم استقباله بمطارتبوك بعد رحلتة العلاجية بالخارج هذولا الي يستحقون التكريم والاستقبال والتحية والاحترام لكل ابطالنا بالحد الجنوبي الحمد لله علي السلامة شكرا سناب تبوك ???????? pic.twitter.com/OxqMquPhfL — ﮼سالم ﮼آل ﮼سحمان (@SalemAlSehman) February 4, 2019

وتقود السعودية منذ مارس/آذار 2015 تحالفًا عسكريًا تشارك فيه عدة دول لإجبار ميليشيات الحوثيين المدعومة من طهران، على تسليم السلطة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المعترف بحكومته دوليًا.