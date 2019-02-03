بسمة العتيبي تكشف موقف أهلها من مهنتها كأول مطربة بوب سعودية (فيديو)

قالت بسمة العتيبي أول مطربة “بوب” سعودية والحاصلة على لقب ملكة المواهب لتفوقها في الغناء ضمن مسابقة ملكة جمال العرب في أمريكا، إن أهلها المقيمين معها بالولايات المتحدة أو الذين مازالوا متواجدين ببلاد الحرمين، يدعمونها بشدة لمواصلة مشوارها الغنائي.

وقالت العتيبي – في مقابلة تلفزيونية- إنه لا يهمها الانتقادات التي تتعرض لها وأحيانًا عندما يكون لديها وقت فراغ تقوم بالرد على من ينتقدونها عبر صفحتها بموقع “إنستغرام”، ولكنها تضطر إلى اللجوء لـ”البلوك” لكل من يقوم بمهاجمتها أو سبها بشكل مبالغ فيه.

وأوضحت مطربة “البوب” الشابة أنها كانت تحرص دائمًا على المشاركة بالعديد من المسابقات الأجنبية ولكنها لم تكن تجد الدعم الكافي، وكانت تبحث عن مسابقة للجاليات العربية في أمريكا حتى وجدت ملكة جمال العرب التي تتمتع بمصداقية ومسجلة ضمن المسابقات المهمة بأمريكا.

ولفتت العتيبي إلى أنه تم اختيارها من لجنة التحكيم للفوز بلقب “ملكة المواهب” ضمن 100 مسابقة بعدما قامت بغناء مقطوعة أوبرالية، مشيرة إلى أن لديها ألبومًا غنائيًا يضم كل الألوان الغنائية ولكنها فضلت الغناء الأوبرالي لإبراز إمكانياتها الصوتية.

وقالت بسمة إنها مقيمة مع أسرتها منذ عام 2012 في أمريكا، وقامت بالتسجيل بمعهد موسيقي أمريكي حتى تحصل على شهادة أكاديمية، مؤكدة أنها تتمنى إقامة حفلات غنائية ببلادها وكل الدول العربية.