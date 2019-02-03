صحة جازان السعودية توضح تفاصيل الاعتداء على موظف أمن في مستشفى بيش (فيديو)

اعتدى عدد من مراجعي “مستشفى بيش العام” على أحد منسوبي الأمن والسلامة، وفق ما أوضحت مديرية “صحة جازان” بالسعودية.

وكان مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر عددًا من الأشخاص يعتدون بالضرب على موظف أمن بالمستشفى.

وزير الصحه @tfrabiah اعتدا بالضرب والأهانه علی حارس امن اثناء تأديته لواجبه العملي في مستشفی بيش بمنطقة #جازان وتمكنو من الهرب متجاهلين الأنظمة والتعليمات علما بان الحارس هو الوحيد الذي يعول اهله والقضيه لها 5 ايام اتمنى اخذ حقه . pic.twitter.com/zkWQOCZGrb — محمد السواط (@Moh_alswat) February 2, 2019

وقالت “صحة جازان” في بيان “إنه تم استقبال مريض وعند تقديم الخدمة الطبية له بقسم الطوارئ والحوادث، تجمع عدد من المرافقين للمريض داخل غرفة الطوارئ والحوادث؛ وعندما طلب حارس الأمن منهم الخروج من غرفة الطوارئ والحوادث منعاً للازدحام، قام 6 أشخاص بالاعتداء على حارس الأمن بالضرب والتصوير والهروب من المستشفى ومن ثم نشر مقطع الاعتداء في مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضافت أنه تم تحرير محضر بالواقعة، ورفعه للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حالة الاعتداء، وكذلك التصوير داخل منشأة حكومية.

وأكدت “صحة جازان” للمرضى والمراجعين أن هناك طرقًا نظامية يجب اتباعها في حالة وجود شكوى أو ملاحظة على إحدى المنشآت الصحية أو منسوبيها، عن طريق الرقم الموحد للبلاغات والملاحظات والاستشارات بالوزارة 937 إذ يتم التعامل مع الشكاوى والملاحظات باهتمام.