ما حقيقة دخول شابين بأسلحة رشاشة إلى مدرسة في السعودية؟ (فيديو)

أثار مقطع مصور لشابين يحملان سلاحًا رشاشًا داخل إحدى مدارس محافظة بيشة في السعودية جدلًا واسعًا بالمملكة، في الوقت الذي طالب فيه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بزيادة تكثيف الحراسات الأمنية في المدارس.

ولم يتضح من خلال الفيديو القصير، الذي لم تتعدَ مدته 13 ثانية فقط، اسم المدرسة أو السبب الذي دعا الشابين إلى دخولها بالأسلحة، في حين ظهر الشابان وهما يحملان الأسلحة وقد ركضا على درجات داخلية للمدرسة.

حيال ذلك، نفى المتحدث الرسمي لـ”تعليم بيشة”، ناجي بن عايش السبيعي، أن يكون المقطع المتداول للشابين قد وقع داخل إحدى مدارس محافظة بيشة.

وقال السبيعي في تصريحات صحفية محلية: “غير صحيح اقتحام شخصين بسلاح من نوع رشاش لإحدى مدارس تعليم بيشة، الذي أظهره أحد المقاطع المتداولة”.