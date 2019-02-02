دبلوماسي سعودي: المملكة لا تسعى لإعدام إسراء الغمغام

نقلت شبكة “سي بي إس” نيوز الأمريكية عن مسؤول دبلوماسي سعودي، وصفته بـ “ممثل السفارة السعودية في لندن”، تأكيده أن المملكة لا تسعى لفرض عقوبة الإعدام على الفتاة السعودية إسراء الغمغام.

وقال المسؤول السعودي في تصريح نقلته الشبكة الإخبارية الشهيرة: إن “النيابة العامة لا تسعى إلى توقيع عقوبة الإعدام، ولم تكن تسعى إليه أبدًا”.

وأضاف أنه “منذ بداية القضية لم يطالب المدعي السعودي بإعدام إسراء الغمغام، وإنما طالب بأحكام حبس وغرامات مع مصادرة أي شيء قد يكون له علاقة بالإعداد للجريمة المزعومة”، بحسب الشبكة الأمريكية .

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد أفادت، أمس الجمعة، نقلًا عن ناشطين، بأن المملكة العربية السعودية أسقطت عقوبة الإعدام عن السعودية إسراء الغمغام.