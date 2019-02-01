أنباء عن إسقاط السعودية عقوبة الإعدام عن الناشطة إسراء الغمغام

ذكرت مجموعات حقوقية، الجمعة، أن الرياض أسقطت عقوبة الإعدام عن الناشطة إسراء الغمغام المسجونة منذ كانون الأول/ديسمبر 2015، وفق فرانس برس.

ونقلت الوكالة الفرنسية عن سماح حديد، مديرة الحملات ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، قولها:”الأنباء بأن السلطات السعودية أسقطت دعوتها لإعدام الغمغام تبعث على الارتياح الشديد”، إلا أنها قالت إن الغمغام “لا تزال تواجه حكمًا بالسجن”.

ولم يصدر أيُّ تصريح سعودي رسمي بشأن قضية الناشطة.

ووجَّهت النيابة السعودية التهم لأربعة نشطاء آخرين، إضافة إلى الغمغام، بتهمة التحريض على الخروج في احتجاجات في المنطقة الشرقية.