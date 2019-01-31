بالفيديو.. شاهد ملابس ماريا كيري في أول حفل فني لها بالسعودية

أطلت الفنانة الأمريكية الشهيرة، ماريا كيري، مساء اليوم الخميس، على جمهورها في السعودية من خلال إحياء أول حفل فني لها في المملكة، التي باتت تستقطب كبار نجوم الفن في العالم بعد عقود من الانغلاق.

وظهرت كيري بفستان أسود طويل ومحتشم لا يتفق ونزعتها للملابس الجريئة والغريبة، لكنه يلائم المجتمع السعودي المحافظ الذي راعت ثقافته كل الفنانات اللاتي سبقت كيري للغناء في المملكة خلال الفترة الماضية.

ووسط ترحيب كبير للحظة إطلالتها على جمهورها، بدأت الفنانة العالمية الغناء وسط صياح معجبيها الذين تجمعوا لمشاهدة نجمتهم المفضلة، للمرة الأولى في السعودية.

وأقيمت الحفلة الفنية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، كجزء من فعاليات فنية وترفيهية مرافقة للبطولة السعودية الدولية للعبة الغولف في نسختها الأولى.