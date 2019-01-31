بسبب “الغش”.. أمريكا تلغي تأشيرات دراسية لطلبة سعوديّين

أقدمت عدد من مطارات الولايات المتحدة على إلغاء بعض التأشيرات الدراسية لطلاب سعوديين؛ بسبب تعاملات مع مواقع إلكترونية لحل الواجبات.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، فإن الملحقية الثقافية السعودية حذّرت الطلاب السعوديين من مخالفة قوانين الهجرة الأمريكية، مبينة أن التعامل مع المواقع الإلكترونية في حل الواجبات يعد إحدى المخالفات للأنظمة.

وقالت الملحقية في بيانها: “إنه لوحظ إلغاء بعض التأشيرات الدراسية للطلاب في عدد من المطارات؛ بسبب تعاملاتهم مع مواقع إلكترونية لحل الواجبات، والتي تعتبرها إدارة الهجرة مخالفة للأنظمة، وبناءً عليه تمت إعادة هؤلاء الطلاب إلى المملكة”.

وشددت الملحقية على ضرورة تقيد الطلاب بقوانين الهجرة الأمريكية، وعدم التعامل مع تلك المواقع في حل الواجبات الدراسية.

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية انخفاضًا في عدد الطلاب الأجانب القادمين للدراسة في مختلف المجالات، منذ عام 2017، وفقًا لتقارير أمريكية.