السعودية تعترض وتدمّر طائرة حوثية دون طيار

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن“، العقيد الركن تركي المالكي، أن القوات السعودية دمَّرت طائرة دون طيار، اخترقت أراضيها.

وقال:”في تمام الساعة (15:42) بالتوقيت المحلي رصدت منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي جسمًا غير معرّف باتجاه الأعيان المدنية في مدينة (أبها)، وتم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك، وتدميره”.

وذكر العقيد المالكي أنه من خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة تبيَّن أنها طائرة دون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات (إيرانية)، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وجدد تحذيره للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من استهدافها للأعيان المدنية، والمدنيين، وأن استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري ستكون له وسائل ردع حازمة، وستتخذ قيادة القوات المشتركة كافة الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وقواعده العرفية.