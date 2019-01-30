حملة جديدة تطالب بتخصيص رواتب لربات البيوت في السعودية تلقى تفاعلًا لافتًا

عادت مطالب ربات البيوت في السعودية، بتخصيص رواتب شهرية لهن، إلى الظهور مجددًا، اليوم الأربعاء، بعد أن وجدت دعوة تم إطلاقها في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة استجابة لافتة لتبدو كما لو كانت حملة منظمة تكررت أكثر من مرة في السنوات الماضية.

ويقول مؤيدو المطلب النسوي الذي لا يغيب عنه فريق من الرجال بجانب العدد الأكبر من النساء، إنهم يريدون تعويضًا ماديًا عن التزام ربات البيوت في منازلهن، بحيث يوفر لهن نوعًا من الاستقلال المادي ويسد احتياجاتهن الضرورية.

وتختلف مطالب المشاركين في الحملة في تقدير قيمة التعويض المادي الشهري، لكن رقم ألف ريال كان الأكثر تداولًا لدى مؤيدي الفكرة الذين يقولون إن ربات البيوت لا يزاحمن باقي السعوديات على الوظائف القليلة في الأصل مقارنة بعدد العاطلين والعاطلات عن العمل.

وللدعوة معارضوها أيضًا، وبينهم عدد من النساء اللاتي يعارضن بقاء المرأة في المنزل لإدارة شؤون الأسرة، ويطالبن بمساواة كاملة مع الرجال، بما في ذلك أعمال المنزل والخروج إلى الوظائف.

وفي موقع “تويتر” الذي يعد ساحة النقاش الافتراضية الأوسع في السعودية، تتصدر حملة تخصيص رواتب لربات المنازل في السعودية، قائمة أكثر المواضيع المتفاعلة مع انضمام مزيد من المغردين من الجنسين لوسم الحملة “#ياملكنا_صرف_راتب_لربات_البيوت”.

النساء تقول لا تعطونها والرجل يقول عطوها

للاسف المراة عدوه المراة

لكن ما أقول الا الله يرزق جميع المتزوجات العاطلات و #ياملكنا_صرف_راتب_لربات_البيوت

مالهن إلا الله ثم انت يا حبيب القلوب ❤???? — ✿آلَخٌےـزَآمِےـى (@V00Soso) January 30, 2019

#ياملكنا_صرف_راتب_لربات_البيوت كم من أم حملت وأنجبت وربت

وسهرت ومرضت لأجلك والآن هي

بأمس الحاجة للمعونة ، ثم يأتيك

أحمق جاهل يتأفف ويستنكر

مصروف لها عرفانا لجميلها

الذي لن يوفيه الأبناء مهما

عملوا ليوم الدين ، يا وجه استح !! — عبدالله بن عبدالعزيز (@3bdoallah_) January 30, 2019

ربات البيوت لهن ضمان إجتماعي وحساب مواطن لكن العلّة بهذا الموضوع أن راتب الزوجة والأبناء يستلمه الأب فقط

وكثير منهم يستولي عليه والبعض الآخر بالقطارة المطلوب هو وضع كل شخص بالعائلة كلن ع حده

الزوجة تستلم مخصصها هي وأبنائها

والأب يأخذ مخصصه وشكرآ

#ياملكنا_صرف_راتب_لربات_البيوت — عتق ???????????? (@Ateq_MH) January 30, 2019

مااحب احد يهرج وهو ماعاش مع احد ف ناس أزواجهم مايصروفون عليهم حده يجيب لها كم غرض فقط وهي محتاجها انو تمد يدها وتصرف ع عيالها احيانا ف ناس تتتطرر تشحذ جيرانهم عشان دور لقمة عيشهم صراحه هذا الي اشوفه اتمنى تصرف لانو أغلبهن اميّات #ياملكنا_صرف_راتب_لربات_البيوت — جوُلِيا؛ِإلعنزيّ ???????? (@ydqsyNi1IL1jT98) January 30, 2019

ولا تلقى مثل تلك الدعوات التي تتكرر في مواقع التواصل الاجتماعي، استجابة رسمية، لكن الرياض التي تعكف على تطبيق خطة طموحة للتنمية وتنويع مصادر الدخل، تكافح أيضًا لتوفير مزيد من الوظائف مع ارتفاع نسبة البطالة في البلاد ووجود أكثر من مليون عاطل عن العمل.

كما تمنح المملكة مواطنيها ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، مخصصات مالية شهرية تتراوح بين 300 ريال للشخص المستقل وألف ريال للعائلة تحت برنامج الدعم الحكومي (حساب المواطن).

ولا يتعارض الدعم المقدم في برنامج “حساب المواطن” مع مخصصات مالية شهرية أيضًا في برنامج “الضمان الاجتماعي” الذي يشمل الفئات الاجتماعية الأكثر فقرًا، وبينهن كثير من النساء.

كما يحصل العاملون في القطاع العام وجزء من العاملين في القطاع الخاص، على بدل غلاء معيشة شهري منذ العام الماضي، ويتراوح بين 500 وألف ريال.