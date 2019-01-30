الكشف عن حقيقة مقطع “رجل يضع يده على كتف فنانة تشكيلية” بالسعودية (فيديو)

كشفت الفنانة التشكيلية “جواهر آل محفوظ” حقيقة مقطع الفيديو، الذي وثق لحظة قيام رجل بلف ذراعه حول كتفها لالتقاط صورة معها، وتسبب بجدل بين ناشطين على مواقع التواصل، وذلك أثناء تواجدها في “جادة محايل” في المملكة العربية السعودية.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “يا هلا” في قناة “روتانا خليجية”، والذي عرض المقطع المقصود، أكدت جواهر أن الرجل الذي ظهر فيه، هو شقيقها “عبدالله” وقد فاجأها بحضوره معرضها.

وأضافت أن شقيقاتها أبلغنها أن أخاها عبدالله عاد من السفر وجاء لزيارة معرضها، فاستقبلته بدلًا من المشرف كونه شقيقها، وقامت بنفسها بتعريفه بركنها وبقية الأركان، ثم طلب صورة معها، نافية معرفتها بالذي قام بتصوير مقطع الفيديو، مبينة أنه عمد إلى اقتطاع ما قاله شقيقها أثناء أخذه الصورة “خذولي صورة مع أختي”.

وقالت الفنانة السعودية: “المقطع صور يوم الجمعة، جاني أخوي مسافر عاملي مفاجأة لزيارتي وكان عون وسند لي، أنا فنانة ضمن فريق رؤية، طبعا لما شفت أخوي نزلت واستقبلته ووصلته لركني، عندنا مشرف على الفريق الأستاذ محمد طيران، الفترة الموجود فيها أخي، كان الأستاذ محمد عند الباب استأذن وطلع، في الوقت هذا كان الضيف أخي، لأن أستاذ محمد هو يعرّف الضيوف الرجال بأعمال الجادة وأعمال فنانات الجادة، استقبلت أخي وبدأت بركني، والمقطع التصويري كان عند ركني وأنا قاعدة أشرح له في الركن، أخوي كان عاملي مفاجأة، أنا تفاجأت فيه لما قلولي أخواتي إنه جاي، نزلت واستقبلته وبدأت بركني، هذا تصويري وتعريفي لأخوي بركني، بعد ماخلصنا طلب أخوية صورة معي، كان الفريق الموجود معانا فريق إعلامي نسائي وتابعين لرؤية وفن، وكان موجودة أختي الإعلامية طبعا إحنا ما ندري منو اللي التقط الفيديو من الموجودين وتم استقطاع المقطع اللي يقول فيه أخوي (خذولي صورة مع أختي)”.

شرحت له اللوحات اللموجودة في ركنها بالمعرض.. ثم طلب منها صورة تذكارية، وتقدم فلف يديه حولها! فاتهمتها مواقع التواصل الاجتماعي بالانفلات الأخلاقي!! الفنانة التشكيلية جواهر آل محفوظ @jawahr07sh تكشف لـ #برنامج_ياهلا حقيقة مدوية حول الرجل الذي ظهر معها في الفيديو pic.twitter.com/tNe3STwxGP — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 29, 2019

ورغم تبرير جواهر، لكن ناشطين انقسموا مجددًا بشأن تصريحها، فمنهم من شدد على ضرورة التحري قبل قذف الناس، في حين أكد آخرون أن التصرف لا يجوز بغض النظر عن قرابته بها.

وعلّق مغرد في “تويتر” يحمل مسمى “اللهم لك الحمد”: “للمعلوميه هذا اخوها الوحيد ومانزكيها على الله لكن شف لبسها وحشمتها حتى بأدبها ف الكلام وصدقني ان عبدالله بحسبت ولدها مو اخوها. على نياتكم ترزقون وعسى ان تكرهوا شيئًا وهو خير لكم. كلنا معك وانا بعد حسبت اخوك لاتوقفي خلي امانيك فوق”.

وقال “ابو نوف”: “سارقي الخصوصية قليل الحياء الذي يصور و يرسل خصاصة الناس ماذا تريدون الواحد صار يمشي و هو لا يعلم ان هنا شرذمة تصور و تبحث عن الشهرة من شان زيادة متابعين حتى لو على أعراض الناس”.

وانتقد “الدكتور عزام الخميس”، أن “تضع نفسها في موقع الاتهام ثم تقول لماذا يتهموني؟ يتهمونك لأنك لبست لبوس التهمه”.

وأيده “حسن الشهري”: “حتى وأن كانت اخته ليس من الذوق العام التصوير معها بتلك الطريقه”.

وكتب “أبو خالد”: “حتى ولو …المفترض تقول انه اخوي ..حركة مقصودة لخلق بلبلة وممكن يصور بدون مايحط يده لأنه في مرفق عام والناس مالها الا الظاهر …فيه شي اسمه دفع الشبهات وفيه شي اسمه الذوق العام”.