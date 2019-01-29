الأسير السعودي المحرَّر موسى عواجي يصل قاعدة الملك سلمان الجوية (فيديو)

وصل الأسير السعودي المحرر موسى بن شوعي عواجي، بعد أن أطلقت الميليشيات الحوثية سراحه، إلى قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، وفق المتحدث الرسمي باسم قوات “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي.

وقال المالكي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف وافقت على إطلاق 7 محتجزين من العناصر الحوثية مقابل إطلاق الأسير السعودي، موضحًا أن هذا يأتي ضمن حرص قيادة القوات المشتركة للتحالف على استعادة الأسير السعودي، وبما يتوافق مع اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، وكذلك القيم والمبادئ الإنسانية، واستمرار جهود استعادة بقية الأسرى من قوات التحالف.

وبين العقيد المالكي أن مفاوضات الأسرى والمحتجزين لا تلقى الاهتمام الجاد من قِبل الميليشيات الحوثية، التي كانت دائمًا تصطدم بالتعنت الحوثي، ومحاولة الحصول على مكاسب سياسية، أو عسكرية، دون مراعاة للجانب الإنساني، مع العلم أن الميليشيات الحوثية لا تزال تحتجز الآلاف من أبناء الشعب اليمني، ومن ضمنهم قيادات سياسية، واجتماعية، وعسكرية، وعلى رأسهم وزير الدفاع اليمني السابق اللواء الركن محمود الصبيحي، الذي تضمن قرار مجلس الأمن (2216/ 2015م ) إطلاق سراحه الفوري دون شروط.