مشروع “نيوم” يؤسس شركة مساهمة مقفلة

أعلن مشروع “نيوم” السعودي، الذي أطلقه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تأسيس شركة مساهمة مقفلة تحت اسم “شركة نيوم”، برأس مال مدفوع بالكامل تعود ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”: إن “هذا التأسيس سيمنح شركة نيوم الصفة القانونية والاعتبارية للقيام بمهامها الرئيسة؛ وهي تطوير منطقة نيوم الواقعة شمال غرب السعودية، والإشراف عليها، وجعلها وجهة عالمية جديدة لتنفيذ رؤية المشروع الأساسية، وهي أن تكون نيوم أرض المستقبل، حيث يتم تمكين نخبة العقول وأمهر الكفاءات من تجسيد أفكارهم الرائدة وتخطي الحدود في عالم حقيقي يلهمه الخيال”.

ولتحقيق رؤية المشروع، ستتولى الشركة مهام رئيسة، منها استحداث بيئة متميزة للعيش والعمل في العالم لجذب نخبة العقول والمواهب وفتح المجال لها للإبداع، وإيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه مستقبل البشرية، وجعل منطقة نيوم أكثر المناطق جذبًا للاستثمارات في العالم، وإيجاد نظام اقتصادي كامل يرتكز على 16 قطاعًا، وتطوير وتطبيق أحدث التقنيات في قطاعات متعددة مثل التنقل والطاقة والماء والغذاء والتقنية الحيوية للارتقاء بمستقبل البشرية.

وستعمد الشركة إلى إنشاء مدن جديدة وبنية تحتية كاملة للمنطقة تشمل ميناءً، وشبكة مطارات، ومناطق صناعية، ومراكز للإبداع لدعم الفنون، ومراكز للابتكار تدعم قطاع الأعمال، إضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية المستهدفة.

وسيتم دعم المشروع بأكثر من 500 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.