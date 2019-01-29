خادمة قتلت سعوديًا بطريقة مروعة وهاجمت ابنته بسكين ومطرقة

نفذت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، حكم القتل حدًا بإحدى الجانيات، كانت قد أقدمت على قتل مواطن وهو على فراشه، وحاولت قتل إحدى بناته، وذلك أثناء نومهما.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن الجانية وهي خادمة فلبينية قامت بطعن المجني عليه على فراشه بسكين في وجهه، ثم أقدمت على طعن إحدى بناته عدة طعنات بسكين وضربها بمطرقة في وجهها ورأسها، ما أدى إلى إصابتها.

وأوضح بيان الداخلية، أن الجانية، وتدعى روسيليا اجمهول، قتلت السعودي حميد الفضلي بطعنه في وجهه وهو على فراشه، ما تسبب بوفاته، وشرعت في قتل إحدى بناته بطعنها وضربها على وجهها ورأسها، فيما حاولت الخادمة لاحقًا الانتحار، ما أدى إلى إصابتها.