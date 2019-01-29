ماذا سترتدي ماريا كيري في حفلها الأول بالسعودية؟ (صور)

أيام قليلة تفصلنا عن أول حفل للفنانة الأمريكية الشهيرة، ماريا كيري، في السعودية، وسط جدل محتدم عن المظهر الذي ستطل به النجمة العالمية، على معجبيها في المملكة.

ومنذ الإعلان عن الحفل الذي يقام يوم الخميس المقبل، بات الحديث عن حفلة ماريا كيري محل اهتمام الصحافة العالمية، بالنظر لكون الحدث يعد من أبرز المؤشرات على الانفتاح السعودي على الفنون العالمية.

واختارت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” صورة بملابس جريئة للفنانة ماريا كيري عند نشر واحد من عدة تقارير وأخبار عن حفلها في السعودية، وهو ما اتبعته غالبية وسائل الإعلام الغربية الأخرى مثل “تايم” البريطانية ووكالة “بلومبيرغ”.

وعلى النقيض من ذلك، نشرت وسائل الإعلام العربية، لاسيما الناطقة بالإنجليزية منها، صور الفنانة ماريا كيري بملابس “محتشمة” مثل تلك التي ترتديها نجمات الفن العربيات لدى إحيائهن حفلات في السعودية.

ولم يقتصر الأمر على وسائل الإعلام، ففي مواقع التواصل الاجتماعي التي تشهد جدلًا واسعًا بين المتشوقين لرؤية فنانتهم في السعودية وبين المعارضين لذلك.

ووصل الأمر حد نشر صور مفبركة للفنانة كيري بفستان أسود مكشوف الصدر بينما ترتدي حجابًا، للإيحاء بوصولها للسعودية.

ولم تكشف الجهة المنظمة للحفل في السعودية، أي تفاصيل بخصوص ملابس كيري، لكنها اختارت نشر صور محافظة إلى حد كبير للفنانة، البالغة من العمر 48 عامًا، في إعلانات الترويج للحفل.

What a beautiful concert! What a beautiful crowd! What a beautiful moment! My concert in KSA was one of a kind! Thank you all and see you again very soon!! #Elissa Posted by Elissa on Sunday, June 17, 2018

ويقول المسؤولون السعوديون المشرفون على قطاع الفنون والترفيه في البلاد، إنهم يراعون في النشاطات المقامة في البلاد، خصوصية المملكة كبلد محافظ، وجرى بالفعل معاقبة منظمين أثاروا ردود فعل غاضبة بعروض لم ترق للحضور.

ومن المقرر أن تحيي كيري حفلتها الأولى في السعودية برفقة منظم الحفلات الهولندي المعروف عالميًا، “تييستو”، في “مدينة الملك عبدالله الاقتصادية” بجدة، كجزء من فعاليات فنية وترفيهية مرافقة للبطولة السعودية الدولية للعبة الغولف في نسختها الأولى.

ولأول مرة في المملكة !! وفي احدى الامسيات الفنية في منطقة الترفيه الفنانة العالمية ماريا كاري وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (كيك) #KAEC#السعودية_الدولية_للجولف pic.twitter.com/xI8GEezsOx — #KAEC (@kaec_saudi) January 24, 2019