كاتبة سعودية: رفض التطبيع مع إسرائيل “مجرد شعارات”

أصدرت كاتبة سعودية تصريحًا جريئًا مثيرًا للجدل اعتبرت فيه أن وجود “إسرائيل بات أمرًا واقعًا”، وأن رفض التطبيع معها يندرج تحت ما سمته “الشعارات الوجدانية”.

وقالت الكاتبة في المجلة الثقافية في جريدة “الجزيرة” السعودية، سهام حسين القحطاني، في تغريدة نشرها حساب منسوب لها على “تويتر”: “فضيحة التطبيع مع إسرائيل، عار التطبيع مع إسرائيل، جريمة التطبيع مع إسرائيل!! لقد انتهى زمن هذه الشعارات الوجدانية”.

فضيحة التطبيع مع إسرائيل..عار التطبيع مع إسرائيل..جريمة التطبيع مع إسرائيل!!

لقد انتهى زمن هذه الشعارات الوجدانية..إسرائيل واقع ..وعدم اعترافنا بهذا الواقع و جديته و تأثيره علينا لن يغير الواقع.

هناك دوما بدايات جديدة للتاريخ. — سهام القحطاني (@sehama2) January 27, 2019

وأضافت سهام القحطاني؛ مؤلفة كتاب “العرب وإسرائيل؛ صفقة سلام” إن “إسرائيل واقع، وعدم اعترافنا بهذا الواقع وجديته وتأثيره علينا لن يغيره، هناك دومًا بدايات جديدة للتاريخ”.

وسبق للقحطاني أن طرحت في كتابها سالف الذكر الصادر عام 2018 ذات الأفكار التي تدعو للتطبيع مع إسرائيل في ضوء التغيرات الدولية.

وتعيد تصريحات القحطاني للأذهان الجدل الذي دار العام الماضي، بعد مقال الكاتب دحام العنزي، الذي نشرته صحيفة “الخليج” السعودية، تحت عنوان “نعم لسفارة إسرائيلية في الرياض وعلاقات طبيعية ضمن المبادرة السعودية”.