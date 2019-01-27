مرجع ديني إيراني: اتفاق الحج “هش للغاية” ولا تزوروا الأسواق السعودية

وصف المرجع الديني الإيراني البارز، ناصر مكارم الشيرازي، الاتفاق الذي أبرمته بلاده مع وزارة الحج السعودية بأنه “هش للغاية”.

وقال الشيرازي خلال استقباله رئيس منظمة الحج الإيراني الجديد علي رضا رشيديان، يوم الأحد، إن “الاتفاق الذي تم إبرامه بشأن موسم الحج المقبل مع السلطات السعودية هش للغاية”.

ودعا المرجع الإيراني حجاج بلاده إلى “عدم التوجه إلى الأسواق السعودية لشراء البضائع عند العودة من أداء مراسم الحج”، مطالبًا منظمة الحج الإيرانية بـ”توعية” الحجاج بشأن ذلك.

ويقول مراقبون إن طهران “تستغل موسم الحج كل عام لتحقيق أغراض سياسية تهم نظامها الذي يسعى لتصدير ما يسمى بالثورة الإسلامية، وهو الأمر الذي ترفضه البلدان العربية والإسلامية”.

وخلال زيارته إلى السعودية في 18 من الشهر الماضي، وقع رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان، اتفاقًا جديدًا مع السعودية بشأن موسم الحج المقبل.

وشمل الاتفاق إنشاء مكتب لمنظمة الحج والزيارة الإيرانية في المملكة من أجل تسهيل إصدار تأشيرات الدخول والإقامة لأعضاء اللجان التنفيذية والقنصلية وتتبع مشاكل الحجاج الإيرانيين.

وبموجب مذكرة التفاهم بين الطرفين لمنظمة الحج ووزارة الحج السعودية، تم تحديد حصة إيران في موسم الحج ليبلغ 86 ألفًا و500 شخص بالإضافة للمسؤولين التنفيذيين، فيما شارك حوالي 85 ألف إيراني في إحياء موسم الحج العام الماضي.