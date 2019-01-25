تصرفات “غير لائقة”.. شبّان سعوديون يضايقون الإعلامية سارة عبدالعزيز (فيديو)

أثار مقطع فيديو متداول لعدد كبير من الشبّان الذين تجمهروا وتزاحموا حول الإعلامية سارة عبدالعزيز في منطقة الجوف في المملكة العربية السعودية، جدلًا بين ناشطين.

وتدافع شبّان لرؤية الإعلامية وتصويرها وسط صيحاتهم وهتافاتهم، التي تخللتها ألفاظ غير لائقة، وذلك في مهرجان زيتون الجوف الدولي.

واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سلوك الشبّان، الذي وصفوه بالمسيء، مؤكدين في ذات الوقت أنه لا يمثل أهالي منطقة الجوف.

وعلقت مغردة على موقع “تويتر” تحت اسم “وطن الشراري”: “وش هالفيديو! وش هالمشفح ؟ كنهم اول مره يشوفون انثى!!! والله عيب وقلة ادب كأنهم خرفان يبغون علف ترا مو فلة وناسه أنكم تفضحون اهل الجوف بهالفيديو الغبي”.

كما انتقدت مغردة أخرى هذا السلوك قائلة: “انا استغرب من كمية التناقض فينا يا اهل الجوف!!واذا مذيعه متمكنه بالاعلام تقدم حفل ليِنقل للاعلام ايش دخل تمثل بنات الجوف! بنات الجوف كاشيرات وسواقات الآن! لو قلنا ليش مو رجال نقول عادي واذا بنت ما اغلبهم يحاسبونكم بالسوق ومبسوطين انتم!”.

#مهرجان_الزيتون_الجوف

انا استغرب من كمية التناقض فينا يااهل الجوف!!واذا مذيعه متمكنه بالاعلام تقدم حفل ليِنقل للاعلام ايش دخل تمثل بنات الجوف! بنات الجوف كاشيرات وسواقات الآن!لو قلنا ليش مو رجال نقول عادي واذا بنت مااغلبهم يحاسبونكم بالسوق ومبسوطين انتم! — نُ???? (@elin554422) January 24, 2019

ماهم سعودين ذولا ولا يمثلون الشاب السعودي اللطيف واتمنى من ىركي ال السيخ ترحيل السوارية ذولا الي مايمثلونا #مهرجان_الزيتون_الجوف — Turki (@zCoPa1) January 24, 2019

وبدوره، علق “هليل الدرك”: “تجمهر وفوضى تنظيمية حول المذيعة سارة عبدالعزيز في مهرجان الزيتون الدولي ليه ماعمركم شفتو مشهوره ياهمج يامتخلفين خير باطير ومشهوره حسستوني انها بنت الرسول متجمعين عليها واضح المخ مافيه تطور للاسف انا اول ماشفت المقطع افتكرت مزاد غنم”.

وكتب مغرد يحمل اسم “فيء”: “فئه اساءت لمنطقتنا لا تمثل البقيه وتمنيت ما اشوف مثله باي منطقه من مناطق المملكه عموما ! تصرفاتهم همجيه وسيئه اتمنى يرتقون!”.

ووصلت الإعلامية سارة عبدالعزيز إلى منطقة الجوف لتقديم حفل افتتاح مهرجان الزيتون، الذي انطلق يوم الأربعاء، ونقله على الهواء مباشرة إلى جانب الإعلامي علي الغفيلي.