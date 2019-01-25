بندر بن سلطان: قطر تعاني من “انفصام” وبشار مسكون بـ”عقدة”

قال رئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمير بندر بن سلطان، إن قطر تعاني من “انفصام” في سياساتها، واصفًا رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم بـ”خبير نصف الحقيقة”.

جاء ذلك، في حوار مطول امتد لأكثر من 14 ساعة مع “إندبندنت عربية”، التي نشرت مقتطفات من تصريحات بن سلطان، الخميس، مشيرة إلى أنها ستبدأ نشر حلقات الحوار بدءًا من الأسبوع المقبل.

وأضاف الأمير بندر، الذي كان سفيرًا للسعودية لدى أمريكا، أن حمد بن جاسم “متمرس في الحديث عن نصف الحقائق”، مستشهدًا بموضوع التسجيل المسرّب بين حمد بن جاسم وأمير قطر السابق والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، حيث تحدث بن جاسم خلاله عن مخططات لاستهداف السعودية.

وقال الأمير بندر إن “تبرير بن جاسم لهذا التسجيل هو إخبار بنصف الحقيقة، وإن الحقيقة كاملة هي التآمر والتخطيط، وليس كما بررته الدوحة بوصفها الموقف بأنه كان محاولة لاستدراج القذافي واستمالته”.

وأكد أن “وجود قاعدة أمريكية في قطر لا يعني حماية نظام الحكم في الدوحة، بل هي قاعدة للاستخدام الأمريكي لا القطري”.

أوباما وسوريا

وقال الأمير بندر في الحوار الذي أجراه معه رئيس تحرير الموقع الجديد “إندبندت عربية” عضوان الأحمري، إن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما “هو من جرّأَ روسيا وإيران على التدخل في سوريا بسبب سياساته المتراخية”.

وكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة بين الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز وأوباما، والتي قال فيها الملك عبدالله لأوباما: “لم أتوقع أن أعيش هذا العمر لأرى رئيسًا للولايات المتحدة يكذب علي”، في إشارة إلى الخطوط الحمر الشهيرة التي وعد بها أوباما علنًا بأنه سيوقف تجاوزات النظام السوري تجاه المدنيين، حين كانت قوات النظام تلقي البراميل المتفجرة عليهم وتستخدم الكيماوي ضدهم.

وتابع أن أوباما “كان يعد بشيء ويفعل العكس، وكان يتحدث عن تحجيم دور إيران في المنطقة، وفي الوقت نفسه كان يتفاوض معها سرًا ما جعل السعوديين يفقدون الثقة بحكومة أوباما”.

واعتبر أن أوباما “أعاد المنطقة 20 عامًا إلى الوراء بسبب سياساته في منطقة الشرق الأوسط”.

إيران

وتطرق الأمير بندر في حديثه، إلى الملف الإيراني، قائلًا إن “العدو العاقل أفضل من الصديق الجاهل”، في مقارنة منه بين إيران في عهد الشاه وفي الفترة الحالية.

ووصف شاه إيران بـ”العدو العاقل”، مضيفًا أنه “كان أفضل من صديق جاهل رغم عدم وجود صداقة بيننا”، في إشارة إلى نظام إيران الحالي.

وسرد بندر بن سلطان مواقف بين الشاه والملك فيصل، ومنها رغبة الشاه بضم البحرين إلى إيران، مشيرًا إلى الجهود السعودية التي أدت في نهاية المطاف إلى إقناعه بالتنازل عن قراره.

وقال إن “الجاهل عدو نفسه، حيث كان الخميني قيد الإقامة الجبرية لدى نظام صدام حسين، لكنه كان يصدر أشرطة كاسيت تحريضية ضد الشاه، حيث هدد الشاه صدام باحتلال شط العرب إذا لم يخرجه من العراق”.

وتابع أن “صدام حاول إقناع الشاه بعدم فعل ذلك، وبأنه سيمنع الخميني من إصدار أشرطة تحريضية، فكان إصرار الشاه وكان استقبال باريس للخميني”.

وتطرق إلى وصول الخميني إلى الحكم وتأسيس نظام “ولاية الفقيه” في البلد، موضحًا أن السعودية “انتظرت بعد وصول الخميني إلى الحكم، ولم تأخذ موقفًا، حتى خرج الخميني وهدد باجتياح العراق ومن بعد ذلك دول الخليج”.

واعتبر أن الرياض “اختارت هنا أحد الخيارات السيئة وهو دعم صدام حسين في حربه ضد إيران، ثم رعت المفاوضات سرًا في جنيف بين بغداد وطهران، وكذلك في قصر لولي العهد السعودي الراحل ووزير الدفاع الأمير سلطان بن عبدالعزيز”.

داعش وبشار الأسد

ونفى الأمير بندر في حواره مع “إندبندنت عربية”، ما يردده البعض عن أدوار له في نشأة تنظيم “داعش”.

وهاجم الأمير السعودي، الرئيس السوري بشار الأسد، واصفًا إياه بـ”الولد”.

وقال: “والده كان رجلًا محاطًا برجال، وكان قادرًا على الحسم واتخاذ القرار بخلاف ابنه بشار، حيث لديه عقدة لم يتخلص منها اسمها باسل حافظ الأسد”.

وأشار إلى أنه التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد الثورة السورية حينما بدأ الأسد قصف المدنيين، مبينًا أن بوتين قال له إنه “دعا بشار أكثر من مرة لزيارة موسكو، لكنه لم يأتِ والآن سيأتيني حبوًا يطلب مساعدتي”.

“جريمة” ياسر عرفات

وبخصوص القضية الفلسطينية، اعتبر الأمير بندر أن الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات “ارتكب جريمة بحق القضية الفلسطينية والفلسطينيين برفضه مبادرة السلام وبالحلول التي قدمها الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون”.

وروى الأمير بندر بن سلطان بالتفاصيل قصة الخلاف الكلامي بين ملك السعودية السابق عبدالله بن عبد العزيز، والرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش في مزرعة الأخير في ولاية تكساس، وكان محورها فلسطين.