ما حقيقة منع إقامة الحفلات الفنية في مطاعم ومقاهي مكة المكرمة؟

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء، أن السماح بإقامة الحفلات الفنية في المطاعم والمقاهي، يشمل كل أنحاء البلاد، مؤكدة أن ما يشاع عن صدور منع سريان القرار في المنطقة “غير صحيح”.

وأوضحت الإمارة في بيان رسمي لها، أن أمير المنطقة، خالد الفيصل، “لم يصدر توجيهًا بمنع إقامة الحفلات الموسيقية داخل المطاعم، وأن لا صحة لما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول استثناء منطقة مكة المكرمة من إقامة العروض الحية في المطاعم”.

وبينت أن “صورة التوجيه المتداول والذي يحمل اسم أمير منطقة، قديم، وكان توجيهًا سابقًا يخص أحد مطاعم مدينة جدة، وتم إغلاقه بناء على تجاوزات أخلاقية حدثت داخل المطعم واتُخذت الإجراءات القانونية”.

#إمارة_مكة :

لاصحة لما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بأن الأمير #خالد_الفيصل

وجه بمنع الحفلات الموسيقية داخل المطاعم

..مؤكدة أن ما يتم تداوله كان توجيهاً سابقاً لسموه يخص أحد مطاعم #جدة وتم إغلاقه بناء على تجاوزات أخلاقية حدثت داخل

المطعم واتُخذت الاجراءات القانونية pic.twitter.com/a06K0qixNZ — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) ٢٣ يناير ٢٠١٩

وأعلنت هيئة الترفيه السعودية، مساء الثلاثاء، السماح لجميع المطاعم والمقاهي في المملكة، بإقامة فعاليات فنية تتضمن الغناء والموسيقى والكوميديا وألعاب الخفة، ما تسبب بردود فعل متباينة بين مرحب بالتوجه الجديد ومعارض.

وينظر فريق من السعوديين لإقامة عروض ترفيهية وفنية حية في المطاعم والمقاهي، على أنها جزء من التطور الاجتماعي والثقافي الذي تعيشه بلادهم منذ أكثر من عامين، في إشارة إلى إلغاء القيود على الحفلات الفنية في البلاد واستضافة كبار فناني وموسيقيي العالم في المملكة.

ويرى فريق آخر في الخطوة “مخالفة لفتاوى تحرم الاستماع إلى الموسيقى والأغاني العاطفية، أو أنها لا تناسب المطاعم التي يلجأ لها الناس لتناول الطعام وقضاء بعض الوقت”، داعين إلى مقاطعة المطاعم لإجبارها على التراجع عن إقامة عروض حية.