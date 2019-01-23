حقيقة ظهور زوجة محمد بن سلمان في نشاط ثقافي بالسعودية

تسببت مشاركة غير معهودة للأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز آل سعود، زوجة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في فعالية عامة، بإحداث بلبلة وتضارب في المعلومات وسجال في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن سعى عدد كبير من المدونين لرؤية الأميرة الشابة في ظهورها النادر.

وحضرت الأميرة سارة فعالية ثقافية ذات طابع نسائي، في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، تحت اسم “المشراق 2” وسط اهتمام إعلامي تقدّمته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قبل أن تنضم إليها وسائل إعلام عالمية شدها مشاركة حرم ولي العهد التي قلما تظهر في المناسبات العامة.

واتسمت كل التغطيات الإعلامية للفعالية الثقافية بغياب الصور ومقاطع الفيديو للأميرة سارة التي رعت افتتاح “المشراق 2″، إذ يتم حظر التصوير في المناسبات الرسمية والعامة ذات الطابع النسائي.

زوجة ولي العهد ❤️ pic.twitter.com/tgmvXVBOv8 — ???????? الريم العبدالله (@I_RMI) January 21, 2019

ولم يفلح عدد كبير من المدونين في المملكة وخارجها، بالحصول على صورة للأميرة سارة، فيما أبدى عدد كبير منهم غضبًا من وسائل إعلام مثل شبكة “سي إن إن” الأمريكية لنشرها تفاصيل مكتوبة عن مشاركة الأميرة سارة من دون صور ومقاطع فيديو.

ونظّمت جمعية النهضة يوم الثلاثاء، وللسنة الثانية على التوالي فعالية “المشراق 2” التي تستمر حتى يوم غد الخميس، وتتضمن العديد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية التي تهدف إلى إحيـاء التراث السعودي بطريقة معاصرة.

واكتفت إحدى المشاركات في الفعالية، وهي المدربة الاجتماعية، هالة كاظم، بالإشارة لحضور الأميرة سارة وأميرات أخريات للافتتاح، وقالت في تغريدة مرفقة بصورتها في “المشراق 2” “تشرفت بإلقاء كلمة بحضور الأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز آل سعود حرم سمو ولي العهد والشكر الجزيل لجمعية النهضة النسائية وتنسيقهم المتميز وتكريمهم لي. وكم أسعدني لقائي الجميل والثري معها ومع نخبة رائعة من الأميرات والسيدات السعوديات وبتفاعلهم الرائع”.

تشرفت بإلقاء كلمة بحضور الأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز آل سعود حرم سمو ولي العهد و الشكر الجزيل لجمعية النهضة النسائية وتنسيقهم المتميز وتكريمهم لي .

وكم أسعدني لقائي الجميل والثري معها ومع نخبة رائعة من الأميرات و السيدات السعوديات وبتفاعلهم الرائع.@ALMeshraq pic.twitter.com/wonCViKcTg — هالة كاظم (@HalaKazim) January 22, 2019

وكشف ولي العهد السعودي في أبريل/نيسان الماضي، أن عائلته المكونة من زوجته، وأربعة أطفال، ترغب في أن تعيش حياة طبيعية بعيدة عن الأضواء.

وقال الأمير محمد بن سلمان خلال مؤتمر صحفي في قصر الإليزيه بباريس جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، “أريد أن أحافظ على حياة طبيعية جدًا لأبنائي، بعيدًا عن الأضواء، وبعيدًا عن الضغط السياسي والاهتمام الأكثر من اللازم، أريدهم أن يعيشوا بشكل طبيعي جدًا، وأيضًا زوجتي تريد هذا الشيء، وأنا أحترم هذا الشيء لزوجتي ولأبنائي، هذا هو السبب الرئيس بالنسبة لي”.

ولأن ليالي الشتاء غير ننتظركم في #ليالي_المشراق ٢ الفعاليه الفريده من نوعها ما بين الثقافه والموسيقى والفنون في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي (قصر المربع) للمزيد من التفاصيل عن الفعاليه وحجز التذاكر عن طريق الرابط @almeshraq https://t.co/yJGu3LZvtw pic.twitter.com/dLYS979qWr — جمعية النهضة (@alnahda_ksa) January 22, 2019