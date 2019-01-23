بالفيديو.. السعودية تنظم مسابقات لهواة “التطعيس والتغريز” لأول مرة في تاريخها‎

قال رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، مساء الثلاثاء، إن الهيئة الحكومية تعمل على تنظيم مسابقات لهواة “التطعيس” و”التغريز” بالسيارات في عدة مناطق صحراوية في البلاد.

وأوضح آل الشيخ الذي تولى حديثاً رئاسة هيئة الترفيه، أنه سيقوم بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، لإطلاق مسابقات تحت اسم “تحدي الصحراء” تستهدف عشاق قيادة السيارات بطرق غير تقليدية.

وأضاف أن المملكة تضم مناطق صحراوية جميلة في الرياض والقصيم والعلا، وأن الهيئة عازمة على الاستفادة من تلك الصحاري والأماكن لتنظيم مسابقات تحدي الصحراء.

وستخصص الهيئة جوائز مالية للفائزين في مسابقات “تحدي الصحراء”، شأن المسابقات الأخرى التي كشف عنها آل الشيخ في مؤتمر صحفي شرح خلاله استراتيجية الهيئة في الفترة المقبلة وسط حضور من وزراء وإعلاميين وفنانين وضيوف من مختلف فئات المجتمع السعودي.

وكان آل الشيخ قد في المؤتمر الصحفي، إن الهيئة تعكف على إقامة حلبات لهواة التفحيط بالسيارات كي يتمكنوا من ممارسة هوايتهم الخطرة في قيادة السيارات بطرق جنونية بعد وضع شروط تضمن السلامة والأمان لهم وللجمهور المتابع لهم.

والتطعيس والتغريز، هما اسمان لقيادة السيارات، لاسيما ذات الدفع الرباعي، في الصحاري التي تحوي تضاريس وعرة، مثل المرتفعات والمنخفضات، حيث تشكل قيادة السيارة في تلك الأماكن تحدياً صعباً.

وتلقى تلك الهوايات، بجانب التفحيط، رواجاً بين عدد كبير من أبناء السعودية، ومن الجنسين، فيما تشكل بادرة هيئة الترفيه أول خطوة لتنظيم تلك الرياضات الخطرة بعد أن فشلت حملات توعية متعددة وفرض عقوبات مشددة في القضاء على الظاهرة.