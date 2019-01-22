السعودية تخصص جائزة “قيّمة” لمن يصمم تميمة عربية تضاهي “ميكي ماوس”

أعلن رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، عن جائزة مالية قيّمة لمن يصمم تميمة سعودية عربية تضاهي تميمة “ميكي ماوس” الكارتونية العالمية الشهيرة.

وقال “آل الشيخ” إن المنافسة على تصميم التميمة ذات الصبغة العربية ستكون متاحة للمصممين السعوديين والعالميين على حدٍ سواء، دون أن يذكر قيمة الجائزة على وجه الدقة، أو طريقة اختيار التميمة الفائزة.

وكان “آل الشيخ” يتحدث خلال مؤتمر صحفي حاشد كشف فيه عن إستراتيجية هيئة الترفيه خلال الفترة المقبلة، عندما طلب تصميم تميمة تعبّر عن هيئة الترفيه التي تولَّى رئاستها قبل أسابيع قليلة، وتميمة سعودية تضاهي تميمة “ميكي ماوس”.

وميكي ماوس، أو (Mickey Mouse)، شخصية كارتونية تم اختراعها أول مرة العام 1928، ليصبح ذلك الفأر الأسود ببنطاله الأحمر، وحذائه الأصفر، وقفازاته البيضاء، رمزًا لشركة والت ديزني العالمية للترفيه.

وعيَّن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، المستشار في الديوان الملكي، تركي آل الشيخ قبل أسابيع، في رئاسة هيئة الترفيه بعد أن حقق نجاحات لافتة في زمن قصير خلال رئاسته لهيئة الرياضة، بهدف القفز بالهيئة حديثة النشأة، كما جرى في تطور قطاع الرياضة اللافت في البلاد.

وأعلن “آل الشيخ” عن عدد كبير من الفعاليات، والبرامج الترفيهية، والفنية، التي ستنظمها هيئة الترفيه في المملكة خلال الفترة المقبلة، ونقل البلاد إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال صناعة الترفيه، وتحقيق عوائد مالية منه.