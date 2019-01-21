“العمل” السعودية تتعهد بإيقاف تحدي “القدر المغلي” بعد إصابة طفل (فيديو)

دفع انتشار تحدٍ عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية يدعى “القدر المغلي”، السلطات المختصة في المملكة إلى التدخل، خاصة بعد إصابة طفل وإدخاله المستشفى.

ويفرض التحدي على المشاركين حمل قدر من على النار مباشرة أو به سائل إلى درجة من الغليان بأيديهم أطول وقت ممكن.

وتداول رواد مواقع التواصل، قيام أحد المشاركين بالتحدي مستغلًا طفلًا لا يتجاوز العاشرة من عمره، حيث أجبره على حمل قدر يغلي، الأمر الذي أدى إلى إدخاله المستشفى بعد احتراق يده.

وأكد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل لصحيفة “عاجل” المحلية، أن الوزارة “رصدت مقاطع تحدي القدر المغلي المنتشرة عبر مواقع التواصل، خاصة المقطع الذي يتعلق بالطفل”، مبينًا أن الوزارة ستتدخل لحماية الطفل مباشرة، وستحيل الشخص المعنف إلى الجهات المختصة وفقًا لنظام حماية الطفل، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على إيقاف تحدي “القدر المغلي”.

وأثار التحدي غضب نشطاء على مواقع التواصل، بالفعل، مستنكرين فكرته، حيث علق مغرد على موقع “تويتر” تحت اسم “راعي الأصايل” بالقول: “والله يجب تدخل النيابة العامة لأن هذا فيه استهتار وتعدٍ على الإنسانية. ما هكذا الرجولة وليس هذا من تعاليم ديننا”.

وانتقدت “سما” مقطع فيديو الطفل: “هذا مو تحدي هذا تعدي على حق الطفوله حسبنا الله عليكم التحدي هو ماينتج عنه فائده للشخص والمجتمع؟؟؟”.

بدوره، قال ناشط يدعى “الراكد”: “الناس اللي سووا له المقطع، يربونه ع الهياط وع قلة الحياء، ولا علموه أن النفس أمانة وحرام ايذاؤها بهذه الطريقة، والكارثة لو أبوه اللي مسوي المقطع، هنا المفروض أن يعاقب بالسجن لأنه بيكون في قائمة الحيوانات عديمة الإحساس، الله يلعنها أشكال قبيحة”.