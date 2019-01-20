السعودية تحسم الجدل بشأن تدريس الموسيقى والغناء في جامعة الطائف

قالت جامعة الطائف الحكومية في السعودية، إنها لم تقر تدريس الغناء والموسيقى لطلابها وطالباتها بشكل أكاديمي بعد جدل واسع اندلع عقب تقارير إعلامية محلية بهذا الخصوص.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجامعة، صالح الثبيتي، إن إعلان الجامعة قبل نحو عشرة أيام لطلابها وطالباتها بدعوة الراغبين منهم للتسجيل في دورات تعليمية للموسيقى والغناء لا يندرج ضمن مقررات الجامعة الأكاديمية.

وأضاف الثبيتي الذي كان يتحدث في تصريحات تلفزيونية بثتها محطة “إم بي سي”، أن تدريس الموسيقى أو الغناء في الجامعة يعد نشاط لاصفي ومبادرة غير إلزامية، وتستهدف الموهوبين في إلقاء الشعر أو غناءه.

وأوضح أن الإعلان يتبع أكاديمية الشعر العربي التي تبنتها جامعة الطائف قبل نحو عامين ونصف، وهي إحدى مبادرات أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، ويعد نادي الشعر ثاني أنشطتها بعد أول مشاريعها وهو إنشاء جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي الأكبر من نوعها في العالم.

وبين أن مسارات نادي الشعر تشمل الشعر والإلقاء والموسيقى، مؤكداً على كونها مسارات غير أكاديمية، وتندرج ضمن نشاطات الجامعة التي أثمرت مع بداية العام الدراسي الحالي عن تأسيس فرقة لإلقاء الشعر وغناءه بالفصحى، مصحوباً بالموسيقى.

دورات تدريبية في الشعر والموسيقى والغناء بجامعة الطائف.. والمتحدث الرسمي باسم جامعة الطائف صالح الثبيتي يطلعنا على المزيد..#نشرة_التاسعة pic.twitter.com/wr76JgjFO7 — MBC أخبار (@MBC24News) January 19, 2019

ويقول مدير أكاديمية الشعر العربي بالجامعة، الدكتور منصور الحارثي، في شرح عن مسار الموسيقى التابع لنادي الشعر، إن يتضمن تدريس الطلاب والطالبات المقامات الصوتية وغناء الشعر الفصيح مع حصص لتعليم الموسيقى.

جامعة الطائف تدعو موهوبي العزف والغناء للإنضمام لنادي الشعر

التفاصيل مع حازم الغامدي#mbcinaweek pic.twitter.com/GRJb3NsXuu — في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) January 19, 2019

وكانت تقارير محلية إعلامية قد ربطت مبادرة الجامعة بدعوة الراغبين للتسجيل في نشاط لتعليم الموسيقى، على أنه جزء من مقررات الجامعة لطلابها، ما أثار جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة التي تخلت مؤخراً عن اتباع تفسيرات دينية تحرم الغناء والموسيقى بعد عقود من الرقابة.

تدعو #جامعة_الطائف طلابها وطالباتها للانضمام لنادي الشعر ضمن مساراته:

????الإلقاء الشعري

????موهبة كتابة الشعر

????الموسيقى [ العزف – الغناء ]

..

للتسجيل????https://t.co/Mwoea4eTNP

.#الطائف_من_جديد pic.twitter.com/mAlezS6V0Q — جامعة الطائف ???????? (@TaifUniversity) January 16, 2019

وشهدت المملكة في العامين الأخيرين تنظيم عدد كبير جداً من الفعاليات الفنية الغنائية بمشاركة نجوم من مختلف العالم، بمن فيهم الموسيقار العالمي ياني، لكن تدريس الموسيقى والغناء بشكل أكاديمي مازال غير متاح في البلاد التي تحث الخطى نحو مزيد من الانفتاح.

ورغم القيود التي فرضت على الغناء والموسيقى في المملكة خلال العقود الماضية، كان يمكن للراغبين بتعلم العزف الوصول لمعاهد أو مدرسين على حسابهم الخاص، فيما ظلت المملكة تصدر فنانين للعالم العربي بمن فيهم محمد عبده الذي يُلقب بفنان العربي نسبة لجماهيريته الكبيرة في العالم العربي.

وتشكل مبادرة الجامعة رغم كونها غير صفية، واقتصارها على غناء الشعر الفصيح، بارقة أمل لشريحة من السعوديين الذين يرغبون في أن تتطور تلك البادرة في المستقبل لتصل حد تدريس الغناء والموسيقى في البلاد من دون قيود.