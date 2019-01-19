برنامج لتدريب النساء على الأناشيد والشيلات في السعودية

نظم مكتب لإنتاج الصوتيات في محافظة “الطائف” السعودية برنامجًا تدريبيًا لتعليم النساء “الشيلات والأناشيد”.

وبحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، استعان المكتب بمدربين لشرح مبسط لـ “الأوتار الصوتية والمقامات وركائز الإنشاد وأهميتها في العمل الإنشادي”.

ويبدو البرنامج التدريبي الأول من نوعه في الطائف، ويأتي في وقت تشهد “الشيلات” اكتساحًا كبيرًا في الأوساط الشعبية السعودية على حساب الأغنية التقليدية.

وجاء برنامج تعليم السيدات الإنشاد، عقب موجة تحريم حادة لإظهار صوت المرأة في الأعمال الإنشادية التي ظلت منتشرة في الأوساط المحافظة السعودية.

وظلت “الأناشيد” محتكرة على الرجال، في وقت قدمها رموز “الصحوة” كبديل “مباح” للأغنية السعودية، واستخدمتها الجماعات المتطرفة للتسويق إلى العنف، قبل أن تنحسر أمام مد “الشيلات” المرتكز عادة على الموروث الشعبي.

و”الشيلة”، هي فن شعبي سعودي، وتعتبر أحد أنواع الحداء، وهو التغني بالشعر.