السعودية رهف القنون تسخر من عائلتها بـ “سيجارة حشيش وكأس خمر”‎

نشرت الفتاة السعودية الهاربة إلى كندا رهف القنون (18 عامًا)، عبر حسابها على “سناب شات”، صورتين جديدتين سخرت في إحداهما من عائلتها.

وظهر في الصورة الأولى ما يبدو أنها سيجارة “حشيش”، حيث علَّقت عليها بقولها:”تِبخّروا يالقنون تِبخّروا”، في تعليق تضمَّن سخرية واستهزاء بعائلتها.

وظهر في الصورة الأخرى كأس على مائدة ممتلئ بمشروب داكن اللون يبدو كأنه أشبه بالخمر، وعلَّقت عليها برمز مشروب الخمر “إيموجي” الموجود في التطبيق.

ونشرت الفتاة البالغة من العمر 18 عامًا، أمس، صورًا جديدة تعكس بدءها حياة جديدة بطريقة وُصفت بـ”المستفزة”، لمجتمعها المحافظ الذي تعاطف كثيرون فيه معها، باعتبارها صغيرة، وجرى توظيفها ودفعها نحو مصير مجهول ومؤلم لعائلتها وذويها.

والتقطت “رهف” صورًا عبر حسابها على “سناب شات”، ظهرت فيها بلباس قصير يكشف عن ساقيها وفخذيها، واضعة على جسدها كوبًا من قهوة “ستاربكس”، ومعلّقة على الصورة بكتابة:”صباح الخير”، باللغة الإنجليزية.

وكان رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، قد أعلن أن بلاده قبلت الطلب الذي تقدَّمت به مفوضية الأمم المتحدة العليا لمنح حق اللجوء إلى الفتاة السعودية رهف.

وكانت الفتاة السعودية قد أبلغت مجموعات حقوقية، ووسائل إعلام، أنه تم توقيفها في مطار بانكوك أثناء عبورها في رحلة من الكويت، وأنه تم سحب جواز سفرها، وقالت، إنها “هربت من أهلها خوفًا على حياتها، وإنها كانت تخطط للتوجه إلى أستراليا لطلب اللجوء”.

وتقول الفتاة إنها هربت من عائلتها بسبب تعنيفها جسديًا ولفظيًا، وحبسها في المنزل، وتهديدها بالقتل، أو المنع من الدراسة.