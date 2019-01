السعودية رهف القنون تسخر من عائلتها بـ “سيجارة حشيش وكأس خمر”‎

View this post on Instagram

@eremnews . . نشرت الفتاة #السعودية الهاربة إلى #كندا #رهف_القنون (18 عامًا)، على حسابها في "سناب شات"، صورتين جديدتين سخرت في إحداهما من عائلتها. وظهر في الصورة الأولى ما يبدو أنه صورة سيجارة "#حشيش" وعلقت عليها بقولها: "تبخروا يالقنون تبخروا" في تعليق حمل سخرية واستهزاء بعائلتها. وظهر في الصورة الأخرى كأساً على مائدة وامتلأ بمشروب داكن اللون يبدو وكأنه أشبه بالخمر، وعلقت عليها برمز مشروب #الخمر "إيموجي" الموجود في التطبيق.