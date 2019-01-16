الفالح: أرامكو جادة بشراء حصة من مشروع الغاز المسال لـ”نوفاتك” الروسية

أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن شركة النفط العملاقة “أرامكو” جادة بشأن شراء حصة في مشروع الغاز المسال القطبي التابع لشركة “نوفاتك” الروسية.

وبين الفالح أنه لم يتم الاتفاق بعد على أسعار وشروط شراء الحصة، مع أمله في أن “تصبح أرامكو مساهمًا كبيرًا في مشروع الغاز الطبيعي المسال-2 في القطب الشمالي، لا مجرد مساهم رمزي”.

وكشف الفالح أن الاتفاق بين “أرامكو” و”نوفاتك” لم يُغلق بعد لكن المباحثات تحقق تقدمًا.

وكان الفالح قد أكد أمس الثلاثاء، أن السعودية تجري محادثات مع الإمارات وسلطنة عُمان لمد شبكة غاز إقليمية.

وأضاف “اكتشفنا الكثير من الغاز في السعودية”، مشيرًا إلى أن “أرامكو تسعى لتطوير موارد الغاز في المملكة لتلبية الحاجات المحلية مع احتمال التصدير في المستقبل”.