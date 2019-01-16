الأمير الشاب بدر بن سلطان يخطف الأضواء بأول خطاب له كنائب لأمير مكة المكرمة (فيديو)

لفت الأمير السعودي الشاب بدر بن سلطان (39 عامًا) أنظار مواطنيه منذ أول خطاب له كنائب لأمير منطقة مكة المكرمة، ألقاه لدى ترؤسه اجتماعًا لهيئة تطوير المدينة المقدسة.

وأشاد السعوديون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بفحوى خطاب الأمير الشاب، معتبرين أنه لبى طموحات الشباب وتفهم احتياجاتهم.

وتمكن الأمير بدر بالفعل من جذب الاهتمام حتى للحاضرين في الاجتماع، بطريقة إلقائه الخالية من المجاملات والبروتوكلات المعتادة والتفخيم، ومبتعدًا عن المديح والإطناب، مكتفيًا بالحديث في صميم احتياجات المملكة والمواطنين، مشددًا على ضرورة التكاتف والعمل لأجل ذلك.

وقال نائب أمير مكة، في خطابه، إن “العمل يجب أن يكون لمصلحة المواطن والمملكة، وليس لأجل تحقيق إنجازات شخصية، وإن الأهم هو أن يكون لدينا خطة تمتد لسنوات وتعكس رؤية 2030”.

وأوضح: “التنسيق مهم ماندري وش نبي بالعشر سنوات القادمة وش احتياجات مكة من الرؤية، من المبادرات والتحول، وش احتياجاتنا وش ناقصنا، الوزارات وش خطتها الخمسية لنا، (..) وش يبغون يسوون بمنطقة مكة لخمس سنوات القادمة، لما جينا نغطي النطاق العمراني مية بالمية، كم بكلفنا هذا (..) خلال عشر سنوات، ليش ميكون عنا دراسة من الان نقدمها للجهات المعنية؟ (..)”.

وشدد الأمير بدر على ضرورة النظر بشكل جاد لاحتياجات المدن والمناطق من خلال دراسة وتقييم شاملين، يمكن من خلالهما تحديد مدة السنوات التي يجب العمل خلالها لأجل التطوير وتحقيق معايير الجودة والرؤية: “فحنا يهمنا الجودة ما بنا نعمل خطا ليوم بكرة ونكشطة، نرجع نفس الدايرة المغلقة من جديد، انا اعرف الحماس هذا كله موجود، بس احنا نبغى نعمل شي نرفعه لوزارة المالية مستقبلا نوضح فيه النطاق العمراني كله الموجود في مكة المكرمة مع الخدمات اللي تحتاجها مكة كلها، مع أخذ الرؤية بالاعتبار، عقبها إذا رفعناها ذاك الساعة نعرف نحن نسويها بكم خمس سنين عشر سنين خمسة عشر سنة بس يكون بلان (خطة) واضح (..)”.

وطالب خلال خطبته، بأن يكون هناك حرص على عقد اجتماعات ولجان لأجل متابعة المخططات والمشكلات، مقترحًا أن يكون ذلك بشكل دوري.

كما طالب بضرورة ربط الجهات الحكومية بالشبكة العنكبوتية، لتسهيل المعاملات فيما بينها، وللتسهيل على الناس، بدلًا من أن يتوافدوا على المقرات الحكومية لأجل طلب خدماتهم وحل مشكلاتهم.

وتفاعل ناشطون عبر هاشتاغ #بدر_بن_سلطان في موقع “تويتر” مع خطاب الأمير، مبدين إعجابهم به، وعلق مغرد باسم “المهندس علوش”: “ماشاء الله على هالنظرة الواسعة والشاملة من #بدر_بن_سلطان السعودية بخير ان شاء الله دام فيه قيادة واعية وفاهمة احتياجات المواطن”.

وكتب “خالد التويجري”: “لله درك حديث بطموح الشباب وبمنطق الكبار ومصطلحات العلم في خمس دقايق اختصر الرؤية والهدف والرسالة هاؤلاء هم الشباب فأين أنتم؟ سمو الأمير #بدر_بن_سلطان شكرا لك”.

وقال مغرد يدعى “علي”: “الله اكبر.. اعرف هذا الأمير والله انه نادر بين جيله ذكي ذكي ذكي وقيادي درجه اولى.. تحدث احد الوزراء عن #بدر_بن_سلطان يقول حينما التقيت به كان رجل ذو هيبه عظيمه يستطيع أن يعرف كل شئ دون إلحاح بمجرد نظره”.

بدوره، أشاد “ذيب”: “جعل عمرك طويل كفيت ووفيت وقلت مانتمنى قولة،وامارة مكة سباقة في التنظيم وسهولة الاجراءات من خلال مكتب ادارة الاستقبال وعلاقات الجمهور تتم خدمتك بشكل متكامل مريح للنفس. نموذج يحتذى به”.

#بدر_بن_سلطان جعل عمرك طويل كفيت ووفيت وقلت مانتمنى قولة،وامارة مكة سباقة في التنظيم وسهولة الاجراءات من خلال مكتب ادارة الاستقبال وعلاقات الجمهور تتم خدمتك بشكل متكامل مريح للنفس. نموذج يحتذى به. — ذيب (@THEEBZX) January 15, 2019

كما استذكر فريق من الناشطين والد الأمير بدر، ولي العهد الراحل الأمير سلطان بن عبدالعزيز، مبينين أن ابنه الأمير بدر يعكس شخص الراحل ويمثله.

وقال “عبدالملك”: “هنيئاً لمكة هذا الرجل ، ثقافة جمة وطموح عال ويكفي فخراً انه ابن رجل لن يتكرر سلطان الخير رحمه الله”.

#بدر_بن_سلطان هنيئاً لمكه هذا الرجل ، ثقافه جمه وطموح عالي ويكفي فخراً انه ابن رجل لن يتكرر سلطان الخير رحمه الله — عبدالملك (@AMalik559) January 16, 2019

سبحان الله أسلوب كلامه وابتسامه ذكرني

بالامير سلطان بن عبدالعزيز الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ( شبل من ذاك الاسد ) الله يوفقه ويعينه على تحمل المسئوليه

وكلامه واقتراحه للتطوير رائع ???? — ⁦????⁦????????⁩???? (@ALSHATRE3) January 15, 2019

وأيد “نايف الخالد”: “الامير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب امير منطقة مكة المكرمة نموذج من القيادة السعودية الجديدة تفكير راق وتطور ومعرفة وجد ومثابرة رحمه الله سلطان الخير مدرسة كاملة خرجت هذا الشبل من ذاك الأسد”.

وجاء أول خطاب للأمير بعد شغله منصب نائب أمير منطقة مكة المكرمة، إذ صدر أمر بتعيينه نائبًا قبل أقل من شهر في الـ 27 من ديسمبر/كانون الأول 2018. وكان قبلها شغل منصب أمير منطقة الجوف مدة 11 شهرًا.