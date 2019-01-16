بعد تعرضه للسطو وحرق سيارته بالرياض.. “سائق التوصيل” يتهم شركته بتسهيل الجريمة

طالب الشاب الذي تعرَّض لعملية سطو من قبل 4 جناة منذ نحو 10 أيام في المملكة العربية السعودية، هيئة النقل، بمعاقبة الشركة التي يعمل بها كسائق توصيل عبر تطبيقها، مبررًا أن الجناة الذين ركبوا معه استخدموا معلومات مزيفة لتنفيذ جريمتهم.

وحسب صحيفة “سبق”، فإن الشاب كان توجَّه للشركة التي يعمل بها بعد وقوع الجريمة، للحصول على بيانات الجناة لتزويد رجال الأمن بها، ليفاجأ بأن البيانات التي قدمها الجناة للشركة غير صحيحة.

وأوضح أن الشركة وغيرها من الشركات العاملة، تطلب من أي شخص يود العمل كسائق معها المعلومات كافة مزودة بأوراق ثبوتية، للتثبت من صحتها، سواء للشخص أو المركبة، مع صورة شخصية وبيانات التواصل ليكون الراكب في أمان أكثر.

وبين أنه “على العكس من ذلك، فإنها لا تطلب من الراكب والمستفيد من التطبيق سوى بيانات بسيطة، والتي يمكن تزييفها بسهولة وهو ما يعد ثغرة”، مشددًا على “ضرورة توجيه هيئة النقل كي تفرض على الشركات تطبيق ما يطبق على السائق على الراكب أيضًا”.

يذكر أن شابًّا وقبل نحو 10 أيام تقدَّم ببلاغ للشرطة في منطقة الرياض، ذكر فيه أنه تلقى طلبًا على تطبيق الشركة التي يعمل من خلالها، وعند ذهابه ليقل صاحب الطلب إلى وجهته صعد ومعه 3 أشخاص، وبعد سيره لمسافة، وفي مكان شبه خال من المارة، فوجئ بالاعتداء عليه من قبلهم، وسلب سيارته، ثم الفرار بها من الموقع.

وتمكنت الشرطة لاحقًا من العثور على السيارة مساء اليوم ذاته محترقة بالكامل بعد أن أضرم الجناة النيران فيها لإخفاء جريمتهم.

فيما لم يتمكن رجال الأمن إلى حد اللحظة من التوصل إلى هوية الجناة.