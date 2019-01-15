حادث “مروع” في الباحة يودي بحياة سعودي وسوداني (صور)

توفي شخصان وأصيب 4 آخرون، في حادث “مروع” بالقرب من دوار النخلة، الذي يتوسط منطقة الباحة في المملكة العربية السعودية، وفقًا لما أفادت وسائل إعلام محلية.

ونقل موقع “عاجل” السعودي عن المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد بن منسي الزهراني، قوله: إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا عن حادث انقلاب شاحنة على سيارتي كامري وكرولا في الساعة الـ4 عصر اليوم الثلاثاء.

وكشف أن الشخصين المتوفيين؛ أحدهما شاب سعودي والآخر سائق شاحنة من الجنسية السودانية، وأن عدد الإصابات 4، كلهم شباب سعوديون في العقد الثالث من العمر.

وأكد الزهراني أنه جرى التعامل مع الإصابات الأربع إسعافيًا في الموقع؛ ونقلهم عن طريق إسعاف الهلال الأحمر لمستشفى الملك فهد بالباحة، وفقًا للموقع نفسه.