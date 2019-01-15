شاهد تأثر الفتاة السعودية رهف القنون بعد تبرؤ عائلتها منها (فيديو)

ظهرت الفتاة السعودية رهف محمد القنون، التي غادرت المملكة مؤخرًا هربًا من أهلها، لتحل في كندا، حيث حصلت على اللجوء، وقد بدت متأثرة خلال إجرائها واحدة من أولى المقابلات التلفزيونية بعد وصولها إلى كندا.

وبدا أن رهف بكت وهي تومئ بالإيجاب، عندما سألتها المذيعة المحاورة، وتدعى سوزان، عن حقيقة بيان أصدرته عائلتها للتبرؤ منها بعد هروبها من السعودية.

كما ظهر أن رهف بدت حزينة وهي تجيب بأنها لم تكن تتوقع أن تتبرأ عائلتها منها.

وجاء في الإعلان الذي حمل عنوان (إعلان براءة أسرة آل القنون من المدعوة رهف): “نحن أسرة محمد القنون في المملكة العربية السعودية نعلن للملأ براءتنا من المدعوة رهف القنون، الابنة العاقة التي أساءت بسلوكها المشين والخارج عن أعرافنا وقيمنا الإسلامية السمحة إلى سمعة وكرامة الأسرة”.

وأضاف البيان: “نطالب أبناء الوطن بعدم تحميل العائلة وزر أعمال المدعوة رهف القنون، وإن شرفاء العائلة أجمعوا على هذه البراءة”، مضيفًا أن “عائلة القنون في داخل المملكة وخارجها تنتهز هذه الفرصة، لكي تعلن عن تأييدها ووقوفها خلف القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وهم يعملون من أجل رفعة المملكة والحفاظ عليها من المتربصين بأمنها واستقرارها”.