وزير الشؤون الإسلامية السعودي يثير غضب “الإخوان” بانتقاده اللاذع لسيد قطب والددو (فيديو)

ثارت حفيظة مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التابعة لهم، غضبًا من انتقاد لاذع من وزير الشؤون الإسلامية السعودي عبد اللطيف آل الشيخ لسيد قطب، والشيخ محمد الحسن الددو وكلاهما من منظري الجماعة، التي تصنفها المملكة “تنظيمًا إرهابيًا.”

ويعد المصري سيد قطب من أشهر منظري الإخوان إبان بدايات دخولهم السياسة عام 1954، أما الددو فهو موريتاني ويعد من أهم منظري الجماعة حاليًا، وهو عضو بارز في “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” الذي أسسته قطر، وتموله لدعم أنشطة الجماعة.

وفي الفيديو المتداول يرد الوزير آل الشيخ بقوة على مقدم رسالة علمية، رافضًا وصف الددو بالشيخ، وكذلك ما أبداه الطالب من إجلال في رسالته لسيد قطب.

وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ لرسالة الدكتوراه بإشراف أبا الخيل !

???? فيه شيء غلط وشو ..؟ ???? pic.twitter.com/8L59yod7fV — بندر السكيت (@Banderalsakit) January 13, 2019

وكان آل الشيخ قد تعهد مرارًا بالعمل على تطهير المساجد والمرافق الدعوية في الممكلة من الإخوان، الذين حذر سابقًا من أنهم “مصيبة هذا الزمان، سبب كل بلية تصيب العالم الإسلامي.”

وآل الشيخ حاصل على درجة الدكتوراه في الدعوة الإسلامية، وتولى العديد من المناصب الدينية والدعوية البارزة في المملكة، ومن بينها رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.