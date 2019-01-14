محمد بن سلمان وبومبيو يؤكدان على أهمية استمرار التهدئة في اليمن

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الإثنين، على أهمية استمرار التهدئة في العمليات العسكرية باليمن، وسط جهود سلام تبذلها الأمم المتحدة لوقف الصراع.

ونشرت السفارة الأمريكية في الرياض تغريدة بعد لقاء بين بومبيو والأمير محمد قالت فيها: “فيما يتعلق باليمن، تم الاتفاق على الحاجة إلى استمرار التهدئة والتقيد ببنود اتفاقيات السويد، خاصة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في الحديدة”.

وكانت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي قد اتفقتا خلال محادثات سلام في السويد الشهر الماضي، على وقف لإطلاق النار في الحديدة وسحب القوات من المدينة الساحلية الإستراتيجية المطلة على البحر الأحمر.