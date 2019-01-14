تأييد السجن 10 أشهر وغرامة 27 ألف دولار لشاب ابتز فتاة في السعودية

قضت محكمة الاستئناف في المملكة العربية السعودية بمعاقبة شاب بالسجن 10 أشهر، وغرامة 100 ألف ريال (ما يعادل 27 ألف دولار)، إضافة إلى مصادرة وإلغاء شرائح اتصال استخدمها في جريمته، وذلك في تأكيد للحكم الصادر من المحكمة الجزائية.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، فإن الشاب تورط بابتزاز وتهديد فتاة بعد حصوله على صور لها، وطلب منها أن تمكنه من نفسها، وأوهمها بالزواج منها.

وفي التفاصيل، فإن الشاب كان على علاقة محرمة بفتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أوهمها بالزواج منها، وحصل على صورها الشخصية عن طريق برامج مواقع التواصل “سناب شات” و”بيبي ام”، ثم قام بابتزازها وتهديدها بنشر صورها على المواقع الإلكترونية، في حال لم تمكنه من نفسها.

واضطرت الفتاة مع استمرار ابتزازها إلى إبلاغ الشرطة، التي تابعت المتهم، وأوقعت به بعد كمين محكم، وسحبت منه هاتفه الجوال، حيث عثرت على صور الفتاة فيه، ورسائل تؤكد تورطه في ابتزازها.

وأقر الشاب في التحقيقات بفعلته، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأشاد رواد مواقع التواصل بمعاقبة الشاب على سلوكه، مؤكدين أنه يستحق عقوبة أكبر، لكنهم انتقدوا في نفس الوقت، عدم فرض أي عقوبة على الفتاة، التي اعتبروا أنها شريكة بدورها في الجرم، إذ سمحت للشاب بالتمادي معها وبرضاها، على حد قولهم.