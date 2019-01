فصل سعودي من عمله وإحالته للتحقيق بعد “إساءته لأهالي الطائف” (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews . . تسبب مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في #المملكة_العربية_السعودية، بإبعاد مواطن عن عمله وإحالته للتحقيق، بعد اتهامه بالإساءة لأهل #الطائف. ودفع المقطع المتداول، أمانة الطائف، لاتخاذ إجراءات بحق صاحبه، إذ أصدرت بيانًا على حسابها في موقع التواصل "تويتر"، جاء فيه: " بالإشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي الذي يتحدث فيه أحد العاملين في شركة مختصة بمواقف السيارات عن الغرامات المالية للوقوف الخاطئ في المنطقة التاريخية وسط مدينة الطائف، وذلك بأسلوب غير حضاري وغير لائق، فقد وجَّه أمين الطائف، المهندس محمد بن هميل آل هميل، الشركة المختصة بإبعاد المذكور عن العمل في الطائف، والتحقيق معه، ومحاسبته على ما بدر منه من ألفاظ غير لائقة وغير مقبولة، مؤكدًا أن الأمانة لن تسمح بأي تجاوز لفظي أو سلوكي من أي موظف أو عامل".