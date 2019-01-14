فصل سعودي من عمله وإحالته للتحقيق بعد “إساءته لأهالي الطائف” (فيديو)

تسبب مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، بإبعاد مواطن عن عمله وإحالته للتحقيق، بعد اتهامه بالإساءة لأهل الطائف.

ووثق المواطن المسيء، مقطع فيديو، يتحدث فيه عن الوقوف الخاطئ للسيارات، مسيئا بألفاظ لأهالي الطائف: “شايفين يا شباب وقوف فوق الرصيف، هاي العينة توقف فوق الرصيف، هذا عطول سحب ومخالفة 300 ريال (..) شوف الوقوف العشوائي، حقين الطائف الهتملة، حق الطائف عدم الانتظام، وهذا قاص رخصة طبعًا، وهذا اللي يبغاله جبنة بلدية، وللي يبغاله ليفة يحك ظهره، ادفع مواقف هناك أسود زي عقالك (..)”.

ودفع المقطع المتداول، أمانة الطائف، لاتخاذ إجراءات بحق صاحبه، إذ أصدرت بيانًا على حسابها في موقع التواصل “تويتر”، جاء فيه: ” بالإشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي الذي يتحدث فيه أحد العاملين في شركة مختصة بمواقف السيارات عن الغرامات المالية للوقوف الخاطئ في المنطقة التاريخية وسط مدينة الطائف، وذلك بأسلوب غير حضاري وغير لائق، فقد وجَّه أمين الطائف، المهندس محمد بن هميل آل هميل، الشركة المختصة بإبعاد المذكور عن العمل في الطائف، والتحقيق معه، ومحاسبته على ما بدر منه من ألفاظ غير لائقة وغير مقبولة، مؤكدًا أن الأمانة لن تسمح بأي تجاوز لفظي أو سلوكي من أي موظف أو عامل”.

وكان المقطع المتداول قد أثار انتقادات من قبل ناشطين، معتبرين أن “تعميم” الكلام من قبل الموظف، يعتبر إساءة لأهل الطائف، مبينين أن أسلوب التوعية الذي سلكه الموظف خاطئ.

لكن فريقًا آخر، دافع عن الموظف، مبررين أن العقوبة كانت قاسية، وأن إبعاده عن العمل، بسبب حديثه عن المواقف مبالغ فيه، وأن هناك عقوبات أخف وطأة تتلاءم مع تصرف الموظف.