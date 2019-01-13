بلومبيرغ: 11 مليار دولار إيرادات “التخصيص” في السعودية بحلول عام 2020

من المتوقع أنّ تجني السعودية حوالي 11 مليار دولار، من عمليات تخصيص بعض المؤسسات العامة بحلول العام 2020، وذلك في إطار برنامج إصلاحات طويل المدى يهدف لتخفيف الاعتماد على النفط والحفاظ على مركز المملكة كواحد من أكبر الاقتصادات في العالم.

وأشار المركز الوطني السعودي للتخصيص، إلى أنّ “هذا الهدف يمكن تحقيقه وأنّ البرنامج يسير حسب الخطة ويشمل بيع عدد من المؤسسات العامة بما فيها 4 مطاحن وأندية رياضية وخدمات طبية وعدد من المنشآت الحكومية”.

وأوضح في بيان نقلته وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، أنّ “تخصيص مطاحن الدقيق والخدمات الطبية للخطوط السعودية المملوكة للحكومة، سيتم هذا العام”.

وقال جان بول بيجات، مدير الأبحاث في شركة لايت هاوس بدبي، إنّ “برنامج التخصيص في السعودية يأتي ضمن خطة إصلاحات بعيدة المدى، لكنه كان بطيئًا بضع الشيء ولا أعتقد أنّ ظروف السوق في بداية هذا العام ستسمح بتسريع ذلك البرنامج”.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته بلومبيرغ، اليوم الأحد، فإنّ “المؤسسات المرشحة للتخصيص بشكل جزئي أو كامل في السعودية أكبر اقتصاد عربي، تشمل شركة أرامكو التي تعتبر أكبر شركة نفطية في العالم وسوق المال ومطار الرياض الدولي و4 مطاحن دقيق تديرها المؤسسة العامة للحبوب المملوكة للحكومة ومحطة الكهرباء في منقطة رأس الخير، والتي يتوقع أنّ يتم بيعها عام 2020 بالإضافة إلى بعض الأندية الرياضية”.

وأشار التقرير، إلى أنّ مركز التخصيص يعتزم إصدار مناقصات لمشاريع تتعلق بتطوير أراضٍ وطاقة متجددة ومواقف سيارات وقرية شحن ثانية في مطار الملك خالد وتأسيس شركة زراعية وإنشاء مدارس مستقلة ومستشفيات ومختبرات طبية ومساكن لموظفي القطاع الصحي.

وأضاف أنّ “المركز يأمل بأن يصل حجم الاستثمارات في مشاريع مشتركة بين القطاع العام والخاص إلى حوالي 7.5 مليار دولار”.