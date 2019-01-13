خلفت قتيلاً أمام رجال الأمن.. مشاجرة الحمدانية الدامية تثير غضب السعوديين‎

أثارت مشاجرة دامية وقعت في حي الحمدانية شمال شرق مدينة جدة السعودية، ردود فعل غاضبة بين مواطني المملكة الذين أغضبهم انتهاء المشاجرة بقتيل شاب ومصابين على الرغم من حضور رجال الأمن لبدايات الشجار.

وقُتل شاب في العقد الثالث من عمره طعناً، وأصيب آخرون، فجر السبت، في خلاف على مواقف السيارات بالمدينة الساحلية على البحر الأحمر، وتمكن أحد المتواجدين في المكان من توثيق أغلب مراحل المشاجرة بالفيديو.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، عدداً من الشبان يتبادلون الضرب فيما بينهم في شارع رئيسي بحي الحمدانية قبل أن يسقط إثنين منهم على الأقل بلا حراك بفعل تلقيهم طعنات فيما يبدو، بينما تظهر دوريات الأمن في المكان.

وأثارت مشاهد المشاجرة الدامية والطعن فيها، على الرغم من مطالبات رجال الأمن بإيقافها وإطلاقهم النار في الهواء، أثارت ردود فعل غاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي التي بدا أن الجريمة شكلت صدمة لروادها.

ووجه عدد من المدونين السعوديين، لومهم لرجال الأمن الذين لم يتمكنوا من إيقاف المتشاجرين قبل سقوط قتيل وإصابة آخرين، فيما لام فريق آخر المشاركين في المشاجرات على أسس قبلية بدلاً من التدخل لفضها وهي محدودة النطاق.

#مضاربه_الحمدانيه

المضاربة انتهت وانتهى معها روح انسان وحياة آخر مرهونة بقدرة الله عز وجل وهناك من سيواجه العقوبة بالإعدام وايضا هناك من سوف يقبع خلف القضبان لسنوات عديدة

ولكن اين دور رجال الامن والذين للاسف وقفو يتفرجو من بعيد دون ان يحركو ساكنا pic.twitter.com/OUct0PzSii — المستشار (@M3marionKSA) January 12, 2019

المفروض القاتل و المشاركين يتم الاستفادة من أعضائهم لناس يستحقون العيش .. #مضاربة_الحمدانيه — Tariq Alsaedi (@alsade10) January 12, 2019

وتقول شرطة إمارة منطقة مكة المكرمة إن شرطة مدينة جدة أوقفت ستة أشخاص هم المشاركين في المشاجرة بجانب القتيل الذي تردد أن اسمه أحمد القريقري، وأنها أحالتهم للنيابة العامة.

ودعا فريق من المغردين السعوديين في موقع “تويتر”، لتعميم اسم المشاركين في المشاجرة، والدعوة لعدم الاستجابة لحملات جمع الدية التي تنتشر في السعودية وتستهدف دفع المال لذوي القتيل كي يتنازل عن حقه أمام القضاء ويتجنب الجاني حكم القتل بحد السيف فيما يعرف بـ “القصاص” المستمد من الشريعة الإسلامية والمطبق في المملكة.

اصحاب البشوت الشياب الملاعين لااشوف ولاواحد يتوسط لعتق رقبة قاتل واي واحد يتوسط العنو خيره حسبي الله عليهم #مضاربة_الحمدانيه — Renad (@Rendmix) January 12, 2019

هوشة بين عيال بجدة انتهت بمقتل اثنين وبتواجد رجال امن !! وفِي الاخير يشغلون اهل الخير لعتق رقبة ابنهم بعد ما قتل عيال الناس

لازم يضعون حد لهاذي المهزلة !#مضاربه_الحمدانيه

pic.twitter.com/OwIi4nVkqd — سَ ???? (@5SDIl) January 12, 2019

#مضاربه_الحمدانيه

وبعدين يجونك الحمير يشحتون منا الديه ويصور امه تبكي عشان نقط للسفاح ولدهم

ويذكرونك بقوله تعالى{ومن احياها فكأنما أحيا الناس جميعًا}

ويتناسون قوله

{ومن يقتل مؤمناًمتعمداً فجزآؤه جهنم خالدًا فيهاوغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباًعظيماً}!pic.twitter.com/eySTMrVsJ5 — عزام العنزي ???????? (@azam95) January 12, 2019

ويقول فريق رابع أغضبته المشاجرة وجريمة القتل التي تخللتها، إن وضع الحد للمشاجرات الدامية في السعودية يتطلب العمل على عدة مستويات تربوية وتعليمية وقبلية قبل أن تلمس المملكة نتائج فعلية لتغير ثقافة عدد كبير من مواطنيها ذوي النزعة القبلية.

#مضاربه_الحمدانيه مثلها مثل أي مضاربة أمام مدارس البنين دائما

تربوا عل أخذ الحق باليد وبالأخير حبة خشم تنهي طعن وكسر وتشويه

• علوم القبايل والمرجلة خلتنا نشوف الدية أكثر من مشاريع الإسكان ..

الحل/

تربية النشأ على حفظ الأمن والتوجه للشرطه لأخذ حقه ويعتبر الشتم جريمة يسجن بسببها pic.twitter.com/LpollYD3HK — ‏ فهدالزهراني (@fahadwolf1) January 12, 2019

#مضاربه_الحمدانيه

• اناشد اصحاب القرار :

١- إيقاف مهزلة ديات الملايين .

٢- إيقاف شيلات العنصرية المزيفة

٣- سرعة إيقاع العقوبة بالمجرم .

٤- وضع أنظمة ولوائح صارمة في القتل العمد . — قلم .. حُر ! (@PrinceSaudbinK1) January 12, 2019

وتحكم السعودية على المدان بالقتل، بالإعدام، لكن تلك العقوبة التي جلبت للمملكة انتقادات دولية لم تردع كثيراً من المتورطين في جرائم قتل متنوعة الأسباب والظروف، وقسم كبير منها ينجم عن مشاجرات ما تلبث أن تتطور بانضمام آخرين لها على أسس قبلية وتتسبب بقتلى ومصابين.

القصاص فقط…والقصاص فقط…

لادية ولا هم يحزنون…!

قتل مع سبق الاصرار والترصد..

الرجال طايح بيموت والاخر يرفسه برجله..!

أي قلوب يملكون…!

القصاص فقط العلاج لمثل هؤلاء "المفسدين"..

رحم الله المقتول????????

والله يشفي المصاب#جده#مضاربة_الحمدانية

pic.twitter.com/5goEHWjSOO — بافون الحربي????|???????? (@Abood01256) January 12, 2019

القصاص فقط…والقصاص فقط…

لادية ولا هم يحزنون…!

قتل مع سبق الاصرار والترصد..

الرجال طايح بيموت والاخر يرفسه برجله..!

أي قلوب يملكون…!

القصاص فقط العلاج لمثل هؤلاء "المفسدين"..

رحم الله المقتول????????

والله يشفي المصاب#جده#مضاربة_الحمدانية

pic.twitter.com/5goEHWjSOO — بافون الحربي????|???????? (@Abood01256) January 12, 2019