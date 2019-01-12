بالفيديو.. قتيل ومصابون بمشاجرة دامية بحي الحمدانية في جدة

لقي مواطن سعودي مصرعه طعناً وأصيب آخرون في مشاجرة دامية وثقتها الكاميرات فجر السبت في حي الحمدانية في مدينة جدة غرب السعودية.

وقالت تقارير محلية ونشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن المشاجرة نشبت على خلفية إيقاف عدد من الأشخاص لسياراتهم أمام محل تجاري مملوك لمواطن سعودي حاول منعهم قبل أن يتطور الخلاف لاستخدام السلاح الأبيض والناري.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، جانباً كبيراً من المشاجرة بين عدد من الأشخاص فيما يسمع صراخهم وإطلاق النار، وأمكن رؤية إثنين على الأقل ممدين بلا حراك بسبب تلقيهم طعنات فيما يبدو.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الدوريات الأمنية حضرت بعد اندلاع المشاجرة بوقت قصير وتمكنت من ملاحقة المتورطين فيها والقبض عليهم بعد إحالة المصابين للمستشفى.

ولم تتضح بعد هوية المشاركين في المشاجرة وجنسياتهم. كما لم يرد بيان رسمي يؤكد عدد المصابين مع ورود روايات مغايرة تقول إن عدد القتلى في المشاجرة ارتفع إلى إثنين.