السعودية.. اعتقال مطلقي النار على نقطة أمنية في عسير (صور)

ألقت الأجهزة الأمنية السعودية، مساء يوم السبت، القبض على مجموعة من الأشخاص المتورطين بعملية إطلاق نار على نقطة أمنية في منطقة عسير.

وقال بیان صادر عن المتحدث الأمني لفرع إدارة المجاھدين في عسیر، سعید جرمان آل مريح: “إنه بعد متابعة الجھات الأمنیة للمطلوبین، تم تحديد ھوية عدد من المتورطين في عملية إطلاق النار”.

وأضاف أنه “تم القبض على سعوديين وسوري ومتھم أفريقي الجنسیة، وأن التحقيقات لا تزال جارية مع المتهمين”.

وأكد آل مريح أن “الأجهزة الأمنية تتابع عددًا من المطلوبین الذين لھم صلة بالقضیة”.

وكانت نقطة الضبط الأمني المشتركة بھجرة واسط في محافظة يدمه ومحافظة تثلیث بمنطقة عسیر، قد تعرضت مساء يوم الجمعة لإطلاق نار من مصدر مجھول، ما تسبب في إصابة رجل أمن تابع لإدارة المجاھدين.