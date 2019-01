هذا ما قالته السعودية رهف القنون وهي بطريقها إلى كندا (صور)

نشرت الفتاة السعودية رهف محمد القنون، عدة تغريدات على صفحتها بتويتر وهي بطريق وصولها كندا.

وكانت بين التغريدات صورة لها وهي بالطائرة المتجهة لكندا وهي تحمل جواز سفرها السعودي وعلقت على الصورة “i did it” لقد فعلتها.

وكتبت في تغريدة أخرى بأنها تتقدم بالشكر إلى كل من ساندها في محنتها مؤكدة بأنها لم تحلم يوما بأن يكون لها هذا العدد من المحبين والداعمين لـ”قضيتها” ما يمثل حافزا لها لتكون أفضل.

I would like to thank you people for supporting me and saiving my life. Truly I have never dreamed of this love and support

You are the spark that would motivate me to be a better person❤️❤️❤️????

— Rahaf Mohammed رهف محمد (@rahaf84427714) January 11, 2019