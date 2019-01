استقبال سعودي مهيب لـ”اللواء السادس” العائد من مهمة قتالية استغرقت 3 سنوات (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews . . استقبال سعودي مهيب للواء مدرع عائد من اليمن بعد مهمة قتالية استغرقت 3 سنوات . . قوبلت عودة لواء مدرع، إلى قاعدته العسكرية في شمال السعودية، باستقبال مهيب بعد نحو ثلاث سنوات أمضاها عناصر اللواء بعتادهم الثقيل داخل الأراضي اليمنية؛ لإنجاز مهمة قتالية تندرج ضمن العملية العسكرية التي تقودها الرياض لإعادة الشرعية في اليمن. وعاد “لواء الملك فهد السادس” إلى قاعدته العسكرية في مدينة حفر الباطن شمال شرق المملكة، قادمًا من نقطة تمركزه في جبهة صعدة داخل الأراضي اليمنية، ضمن إعادة هيكلة واستبدال للقوات تجريها قيادة العمليات العسكرية السعودية، بعد نحو أربع سنوات على بدء عملية “عاصفة الحزم” لإعادة الأمل ضد ميليشيات الحوثيين اليمنية المحسوبة على إيران. وحقق فيديو لعناصر اللواء وعرباتهم وعتادهم خلال العودة للبلاد نسب مشاهدة كبيرة وإشادات واسعة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، فيما أُطلق على المقطع المتداول لقب “اليوم العظيم”. . . #إرم_نيوز #السعودية #اليمن #صعدا ##قاعدة_عسكرية #لواء_الملك_فهد_السادس #عمليات_عسكرية #تواصل_اجتماعي #إيران #جبهة #جبهات #أخبار منوعات #لايكات #لايك