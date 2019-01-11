استقبال سعودي مهيب لـ”اللواء السادس” العائد من مهمة قتالية استغرقت 3 سنوات (فيديو)

قوبلت عودة لواء مدرع، إلى قاعدته العسكرية في شمال السعودية، باستقبال مهيب بعد نحو ثلاث سنوات أمضاها عناصر اللواء بعتادهم الثقيل داخل الأراضي اليمنية؛ لإنجاز مهمة قتالية تندرج ضمن العملية العسكرية التي تقودها الرياض لإعادة الشرعية في اليمن.

وعاد “لواء الملك فهد السادس” إلى قاعدته العسكرية في مدينة حفر الباطن شمال شرق المملكة، قادمًا من نقطة تمركزه في جبهة صعدة داخل الأراضي اليمنية، ضمن إعادة هيكلة واستبدال للقوات تجريها قيادة العمليات العسكرية السعودية، بعد نحو أربع سنوات على بدء عملية “عاصفة الحزم” لإعادة الأمل ضد ميليشيات الحوثيين اليمنية المحسوبة على إيران.

وحقق فيديو لعناصر اللواء وعرباتهم وعتادهم خلال العودة للبلاد نسب مشاهدة كبيرة وإشادات واسعة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، فيما أُطلق على المقطع المتداول لقب “اليوم العظيم”.

فيديو "اليوم العظيم".. عودة اللواء السادس.. قصة تضحيات 3 أعوام بـ #اليمن. pic.twitter.com/nNRosU3pUm — نجران اليوم (@NajranToday) January 11, 2019

وكان “لواء الملك فهد السادس” مكلفًا بالتوغل في محافظة صعدة الواقعة شمال اليمن، والتي تعد معقل جماعة الحوثيين الدينية المرتبطة بإيران، وحقق اللواء بالفعل تقدمًا في الجبهة وفقد عددًا من عناصره في معارك الجبهة الحامية.

فيديو:

بعـد اكثـر من 3 سنـوات في #اليمن يعــود

لواء الابطال اللواء الملك فهد السادس الى

ارض الوطـن الحبيب في قاعدة الملك خالد

العسكرية بالشمال.

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اكثر من 100 هجمه معادية تصداها افراد

الـ6 و اكثـر من 30 كيلو مساحه توغل في#صعده ضحى بالكثير من الشهداءالاوفياء

شكرا لكم يا ابطالنا ???????? pic.twitter.com/F8eNusf2C5 — SulaimanAldoosari (@SAUDI_POWER0) January 11, 2019

وجاءت عودة “لواء الملك فهد السادس” بالتزامن مع عملية تبديل عسكرية أخرى لقوات تابعة للحرس الوطني السعودي، بحيث يحل لواء “الملك عبدالعزيز الآلي” بدلًا من “لواء الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول الآلي” والمتمركز في نجران جنوب السعودية.

وبدأت السعودية، في آذار/مارس 2015، بقيادة تحالف عسكري في اليمن؛ لإجبار الحوثيين على إعادة السلطة التي استولوا عليها بالقوة لحكومة الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، مستعينة بقوات برية وجوية وبحرية لمواجهة قدرات الجماعة التي تتلقى مساندة إيرانية، وحاولت ميليشياتها مرارًا التسلسل عبر الحدود إلى السعودية.