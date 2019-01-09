مقتل 6 أشخاص واعتقال آخر بعملية أمنية بالقطيف في السعودية

قالت وكالة الأنباء السعودية، الأربعاء، إن “ستة أشخاص قُتلوا واعتقل واحد في عملية أمنية بمنطقة القطيف في شرق المملكة، يوم الإثنين”.

وكانت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أن قوات الأمن السعودية نفَّذت مداهمتين ناجحتين في بلدتي أم الحمام والجش، شرق المملكة، قُتل خلالهما عدد من المطلوبين للسلطات، خلال تبادل لإطلاق النار مع العناصر المتابَعة على ذمة قضايا أمنية.

وكانت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي ذكرت أن عدد القتلى 5، بينما تم توقيف اثنين خلال المداهمتين اللتين تم القيام بهما، الإثنين.

ولا يُخفي المؤيدون لهؤلاء المطلوبين تبعيتهم لإيران، حيث يضعون صور المرشد الإيراني علي خامنئي على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، ويُطلقون على أنفسهم “ثوار النمر”، نسبة لرجل الدين الشيعي الذي أعدمته المملكة لإدانته بدعم “الإرهاب.