بعد ارتباطها بأحمد جمال.. من هي السعودية ديانا الخميس؟

دفع إعلان المطرب المصري، أحمد جمال، خطبته على المذيعة السعودية ديانا الخميس، إلى تسليط الضوء على الفتاة الشابة.

وشغلت “الخميس” مختلف وسائل الإعلام العربية ورواد مواقع التواصل، ما أن ارتبط اسمها بالمطرب الشاب.

وفوجئ متابعون بخطبة “جمال” من “الخميس”، حيث إن زواج سعودية من خارج الخليج يعد أمرًا نادرًا، خاصة من الوسط الفني.

ديانا الخميس..عشق الفلسفة والإعلام

اشتهرت ديانا الخميس بتقديمها البرامج الإذاعية عبر إذاعة “أم بي سي”، حيث حصلت على بكالوريوس الصحافة والإعلام ثم ماجستير علم الفلسفة من الأردن.

وبدأت رحلتها المهنية في عام 2005 في صحيفة “الرأي” الأردنية، تزامنًا مع دراستها هناك، كما انتقلت لاحقًا إلى قناتي “العربية” و”أم بي سي” كمتدربة خلال دراستها الجامعية.

وفي 2006 خاضت المذيعة السعودية تجربة دوبلاج المسلسلات وأفلام الكرتون.

وقالت ديانا الخميس: “كانت بداياتي الإعلامية مع صحيفة “الرأي”الأردنية، وبدأت كمتدربة أثناء دراستي في قسم الصحافة والإعلام في الجامعة، ثم انتقلت إلى قناة “العربية”، متدربة في إعداد التقارير الإخبارية، وعملت بعد تخرجي لفترة قصيرة في صحيفة” الدستور” الأردنية، ثم انتقلت للعمل مع ملتقى “الإعلاميين الشباب العرب””.

لكن ديانا حصدت شهرتها من خلال تقديمها برامج إذاعية على MBC FM، حيث أكدت في تصريحات سابقة أنها تعشق الإذاعة، إلى جانب هوايتها في الرسم التي ظلت مخلصة لها، حتى سافرت إلى دبي للعمل في الإذاعة.

وقالت في تصريحات سابقة: “الرسم جزء من حياتي وهواية تسعدني ممارستها، لكن لن أترك عملي لممارسة عمل آخر، إذاعة MBC FM هي بيتي، ولي مستمعون أوفياء يسألون عني لو ذهبت في إجازة، وعندما أغيب عن عملي أشعر بالحنين إلى “الميكروفون” واتصالات المستمعين، وسأبقى وفية دائمًا لجمهوري وإذاعتي”.

وقدمت المذيعة الشابة برنامج المنوعات “حبايب” في إذاعة “أم بي سي” التي بدأت العمل بها في 2010، كما قدمت برنامج “صباحكم سعودي”، إضافة إلى برامج أخرى مثل “السهرة بأولها” و”تو النهار” و”منذ العام ونصف العام”.

هوايات أخرى

وسبق أن كشفت المذيعة السعودية عن عشقها للرياضة والقراءة، إضافة إلى الرسم الذي ظل حلمًا يراودها.

وقالت ديانا عن علاقتها بالرسم: “أول لوحة رسمتها لم تكن على ورق أو قماش، بل على “كرتونة” من محل “بقالة” مجاور لسكني، لا أدري لماذا قررت الرسم عليها بألوان تستخدم للرسم على الزجاج، فكانت لوحة غريبة لرسم مستوحى من قصة سندباد في سوق قديم للسمك، ثم أخذت اللوحة إلى معرض للفنون التشكيلية معتقدة أنهم سيرفضونها”.

وأضافت: “فوجئت بأنهم قبلوا عرض اللوحة، بل طلبوا مني رسم ست لوحات على القماش وفعلت، وقادني هذا إلى المشاركة في معارض فنية، فشاركت فيما يقرب العشرة معارض مع فنانين شباب، شاركت بعدة لوحات بيعت جميعها”.

ومع سعي المذيعة السعودية لإثبات حضورها في المجال الإذاعي، إلا أن خبر خطبتها من المطرب المصري أحمد جمال جعلها حديث وسائل التواصل والإعلام بين ليلة وضحاها.

وذاع صيت أحمد جمال منذ اشتراكه في البرنامج الشهير “أراب آيدول” في عام 2013.

وأعلن الفنان المصري، البالغ من العمر 30 عامًا، أمس الثلاثاء، خطوبته على الإعلامية ديانا الخميس وذلك من خلال نشره صورة لهما من الحفل الذي أقيم في سرية تامة.

وكتب أحمد جمال على الصورة التي جمعته بالإعلامية ديانا الخميس ونشرها عبر “إنستغرام” قائلًا: “جمهوري الغالي حبيت أشارككم فرحتي وعقبالكم يارب.. أحمد وديانا”.

وتطورت علاقة ديانا الخميس وأحمد جمال من الصداقة إلى الحب، حيث جمعهما أول لقاء العام 2014، عندما استضافت الإعلامية ديانا الخميس أحمد جمال في برنامجها “صباحكم عيد” في إذاعة “أم بي سي”.