“الشورى” السعودي يوافق على منع “زواج القاصرات”

كشفت صحيفة “سبق” المحلية في المملكة العربية السعودية أن توصية تحديد سن لزواج القاصرات، فازت بالتصويت بالأغلبية في الجلسة السرية التي عقدها مجلس الشورى صباح اليوم الأربعاء، ومن المتوقع إعلان تفاصيلها لاحقًا.

وبحسب الصحيفة، فإن التوصية الأولى نصت على قَصر عقد النكاح لمن هم دون 18 سنة ذكرًا كان أو أنثى على المحكمة المختصة، أو من يقوم مقامها وفق الضوابط المرفقة، وفازت التوصية إذ وافق 103 أصوات وعارض 18 صوتًا.

وتضمنت التوصية الثانية منع عقد النكاح لمن يُتم 15 عامًا سواء كان ذكرا أم أنثى، ووافق عليها 79 وعارض 45 عضوًا.

وكان مجلس الشورى قد طالب بجلسته السرية، اليوم الأربعاء، بمنع عقد النكاح لمن لم يتم الخامسة عشرة ذكرًا كان أو أنثى.

ووافق المجلس على قصر عقد النكاح لمن دون الثامنة عشرة ذكرًا كان أو أنثى، على المحكمة المختصة، أو مَن يقوم مقامها وفق الضوابط المعدة بهذا الشأن.