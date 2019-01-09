الفتاة السعودية رهف محمد ترفض لقاء والدها

كشفت السلطات التايلاندية، أن الفتاة السعودية رهف محمد القنون رفضت لقاء والدها الذي وصل بانكوك رفقة شقيقها أمس الثلاثاء، حيث طالب برؤيتها والحديث معها.

وقال قائد شرطة الهجرة التايلاندية سوراشات هاكبارن للصحفيين اليوم الأربعاء: “أمس لم تسمح رهف لوالدها بلقائها”.

وأضاف أن طلبها اللجوء سيحسم خلال يومين.

وقالت رهف لصحفيين غربيين “إنها عانت من سوء المعاملة جسديًا ونفسيًا، وأضافت أنها قررت أن ترتد عن الإسلام. وبمجرد أن قالت ذلك أدركت أنها في مشكلة خطيرة”.

واعتبرت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن رهف لاجئة، طالبة من أستراليا منحها اللجوء، على ما أفاد مسؤولون أستراليون الأربعاء.

وألمح مسؤولون أستراليون بشكل واضح إلى أنه سيتم قبول طلبها.