مقتل مطلوبين في “أم الحمام والجش” بالقطيف شرق السعودية (صور)

قالت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي إن قوات الأمن السعودية نفَّذت مداهمتين ناجحتين في بلدتي أم الحمام والجش، شرق المملكة قُتل خلالهما عدد من المطلوبين للسلطات خلال تبادل لإطلاق النار مع العناصر المتابَعة على ذمة قضايا أمنية.

وذكرت الحسابات أن عدد القتلى 5، بينما تم توقيف اثنين خلال المداهمتين اللتين تم القيام بهما أمس الاثنين.

ولا يُخفي المؤيدون لهؤلاء المطلوبين تبعيتهم لإيران، حيث يضعون صور المرشد الإيراني علي خامنئي على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، ويُطلقون على أنفسهم “ثوار النمر” نسبة لرجل الدين الشيعي الذي أعدمته المملكة لإدانته بدعم “الإرهاب.”

ورغم أن غالبية الشيعة في السعودية يرفضون التدخلات الإيرانية، إلا أن طهران تسعى إلى استغلال عناصر من الشيعة في المناطق الشرقية بهدف تقويض أمن المملكة بحسب محللين.

و”أم الحمام” بلدة زراعية يحيط بها النخيل من سائر الجهات، وتقع على الساحل الغربي للخليج العربي، وأمَّا بلدة “الجش” فتقع جنوب غرب محافظة القطيف، وهي بلدة زراعية كذلك تحيط بها البساتين والمزارع من جميع الجهات.

وربما تشكل طبيعة البلدتين ملاذًا للمطلوبين لتنفيذ تحركاتهم وسط المناطق الزراعية التي يصعب رصدها من قِبل السلطات الأمنية.