أول تعليق من أستراليا على طلب لجوء الفتاة السعودية رهف محمد القنون

أعلنت أستراليا، اليوم الثلاثاء، أنها “ستدرس بعناية” طلب لجوء الفتاة السعودية رهف محمد القنون الموجودة في تايلاند.

وقال مسؤول في وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس: “إن الحكومة الأسترالية تشعر بارتياح لأن طلب رهف محمد القنون الحصول على حماية، تُجرى دراسته من قِبل المفوضية السامية للاجئين لدى الأمم المتحدة”.

وأضاف: “أي طلب من جانب القنون للحصول على تأشيرة إنسانية ستتم دراسته بعناية بعد انتهاء إجراءات مفوضية اللاجئين”.

وحث مشرَّعون وناشطون في أستراليا الحكومة على منح رهف حق اللجوء بعدما سمحت لها تايلاند بدخول البلاد في وقت متأخر أمس الاثنين بعد نحو 48 ساعة قضتها في مطار بانكوك في ظل التهديد بترحيلها.

وكانت رهف في عطلة برفقة أسرتها في الكويت، لكنها فرَّت منها قبل نحو 3 أيام، ووصلت إلى تايلاند محاولة الذهاب إلى أستراليا لطلب اللجوء هناك.