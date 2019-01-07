التحالف: نثمن جهود الجنرال باتريك رغم تعنت الحوثيين

ثمن المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، الجهود التي يبذلها الجنرال باتريك لتطبيق اتفاق السويد بشأن الهدنة في اليمن، رغم “تعنت ميليشيا الحوثي الإرهابية”.

وأكد المالكي، خلال مؤتمر صحفي عقده في الرياض، الإثنين، أن الحوثيين خرقوا الاتفاق حتى اليوم 368 مرة، مؤكدًا دعم التحالف للقوات اليمنية التي “لا تزال ملتزمة بالاتفاق”، معتبرًا أن إعلان الحوثيين عن تسليم ميناء الحديدة لخفر السواحل ليس له أي علاقة بإدارة الموانئ اليمنية.

وأضاف أن هناك سلطات وهيئات حكومية وأمنية متواجدة في الموانئ اليمنية، تشمل الجمارك وأمن المنشآت التي تتبع للوحدة الأمنية ومؤسسة البحر الأحمر لإدارة ميناء الحديدة، موضحًا أنه “لم يكن هناك أي احترام للجنرال باتريك”، حيث لا يزال الحوثيون يحفرون الخنادق ويستخدمون سواتر ترابية للتمويه وتخزين الأسلحة في الخنادق.

وأعاد المالكي التأكيد على أن الحوثيين يقومون بتحويل المساعدات الإغاثية وسرقتها ومنع العاملين في الداخل اليمني من التحرك خارج العاصمة اليمنية صنعاء، وأوضح أن البيان الصادر من برنامج الغذاء العالمي يؤكد ما ذكره التحالف بهذا الشأن.

وتطرق المالكي في حديثه إلى تعرّض عائلة سعودية، بمنطقة جازان، لأحد الألغام الأرضية التي حملتها السيول من الداخل اليمني إلى الحدود السعودية، وأدت إلى مقتل طفل وإصابة اثنين آخرين وامرأة تبلغ من العمر 29 عامًا.