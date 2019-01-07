تايلاند تحسم مصير الفتاة السعودية رهف محمد (فيديو)

تراجعت تايلاند، اليوم الإثنين، عن خططها لترحيل شابة سعودية عمرها 18 عامًا فرت من عائلتها، وذلك بعدما تحصنت داخل غرفة في فندق بمطار بانكوك الدولي؛ لمنع مسؤولي الهجرة من وضعها على طائرة متجهة إلى الكويت.

ورهف محمد القنون موجودة في مطار بانكوك، منذ يوم السبت، عندما وصلت في رحلة جوية قادمة من الكويت. وقالت إنها تخشى أن تتعرض للقتل على يد عائلتها. ولم يتسن الحصول على تعليق من العائلة بشأن اتهامات رهف لها بإساءة معاملتها.

وقال رئيس شرطة الهجرة التايلاندية سوراتشات هاكبارن للصحفيين، إنها إذا لم تشأ الرحيل، فلن يتم ترحيلها بالقوة، مضيفًا أنها ستلتقي خلال النهار، كما طلبت، ممثلين عن المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة.

ولم يستبعد بقاءها في تايلاند، مشترطًا لذلك منحها وضع اللجوء من قبل المفوضية السامية للاجئين، التابعة للأمم المتحدة.